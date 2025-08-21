Ayaneo Pocket DS: la console Android ispirata alla Nintendo DS è disponibile in preordine

Ayaneo Pocket DS, una nuova console Android che si ispira alla Nintendo DS, è disponibile in preordine su Indiegogo, ecco i prezzi e le caratteristiche tecniche complete

A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale, Ayaneo Pocket DS è ora disponibile in preordine. Si tratta di una handheld con doppio schermo e con un design che richiama da vicino la Nintendo DS. Il prodotto utilizza Android e si affianca alla Flip 1S, più potente e dotata del sistema operativo Windows 11 e di un chip Ryzen AI 9 HX 370.

Le specifiche

La Ayaneo Pocket DS è dotata di un doppio display con un pannello principale OLED in 16:9, caratterizzato da una diagonale di 7 pollici e da risoluzione Full HD, e un display secondario LCD in 4:3, con diagonale di 5 pollici e risoluzione di 1.024 x 768 pixel.

A gestire il funzionamento della handheld c'è il chip Snapdragon G3x Gen 2 che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Ci sono anche altre varianti, con una dotazione superiore da abbinare al chip di Qualcomm.

Si arriva, infatti, fino a 16 GB di memoria RAM e 1 TB di storage. Tra le specifiche troviamo una batteria da 8.000 mAh (ma Ayaneo non ha fornito dati sull'autonomia). Il sistema operativo è Android 13.

Quanto costa

La Ayaneo Pocket DS è disponibile su Indiegogo con spedizione in tutto il mondo. Per quanto riguarda i prezzi, la handheld è preordinabile a:

519 dollari per la versione 8/128 GB con colorazione Black; l'Early Bird Price è di 399 dollari

con colorazione Black; l'Early Bird Price è di 559 dollari per la versione 12/256 GB con colorazione Black; l'Early Bird Price è di 439 dollari

con colorazione Black; l'Early Bird Price è di 619 dollari per la versione 16/512 GB con colorazione Black; l'Early Bird Price è di 499 dollar i

con colorazione Black; l'Early Bird Price è di i 719 dollari per la versione da 16 GB e 1 TB con colorazione Yellow ; l'Early Bird Price è di 517 dollari

con colorazione ; l'Early Bird Price è di 719 dollari per la versione da 16 GB e 1 TB con colorazione Retro Gray; l'Early Bird Price è di 639 dollari

Le spedizioni sono previste dal mese di ottobre 2025.