Ayaneo Pocket Air Mini: la retro console che 'tutti possono permettersi'

Ayaneo ha annunciato il Pocket Air Mini, primo modello della serie economica CODE R. Il dispositivo, con display 4:3 da 4,2 pollici, punta al retrogaming accessibile. Dovrebbe posizionarsi come uno dei dispositivi più economici della categoria, ma rimangono molte incognite in merito all'hardware

Ayaneo amplia la propria offerta con il lancio del Pocket Air Mini, primo modello della nuova serie CODE R, pensata per dispositivi economici dedicati al retrogaming. L’annuncio è stato anticipato tra fine agosto e inizio settembre con alcune indiscrezioni diffuse su Discord e durante una livestream del CEO Arthur Zhang.

Il Pocket Air Mini riprende il design del Pocket Air del 2023, ma in formato più compatto. Avrà un display 4:3 da 4,2 pollici con risoluzione 1280 × 960 pixel, schermo mai utilizzato prima in altri modelli della casa. Questa scelta mira a soddisfare gli appassionati di retrogaming, per i quali il formato 4:3 è considerato ideale per l’emulazione di console come Nintendo 64, PlayStation 1 e Dreamcast.

Il dispositivo si distingue anche per il prezzo: Ayaneo ha dichiarato che sarà proposto a un prezzo estremamente basso "che tutti possono permettersi", posizionandosi presumibilmente come uno dei prodotti più economici mai realizzati dall’azienda. Finora l’ingresso nel catalogo Ayaneo partiva da circa 160 euro.

Sul fronte hardware, restano diverse incognite. Non sono stati forniti dettagli su processore e memoria, lasciando intendere che lo storage possa essere affidato a schede esterne. Alcuni osservatori ipotizzano l’uso di chip Snapdragon di fascia entry-level, già apprezzati su altri handheld economici.

Il design, orizzontale e con D-pad in alto ricorda altri modelli Ayaneo, ma presenta anche somiglianze con concorrenti come l’Anbernic RG Cube. Tuttavia, lo schermo più ampio e la risoluzione superiore potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo rispetto a quest’ultimo.

Con il Pocket Air Mini, Ayaneo sembra voler aprire una nuova fase, puntando a un pubblico più vasto grazie a un prezzo accessibile e a un formato classico che strizza l’occhio ai nostalgici del gaming anni ’90 e 2000.