Ayaneo Next 2: la console portatile Windows 11 che costa più di un PC di fascia alta

Ayaneo Next 2 debutta su Indiegogo con Ryzen AI Max 385 o Max+ 395, iGPU fino a 40 Compute Unit, display OLED 9,06' 2400x1504 a 165 Hz e batteria da 116 Wh. Sfortunatamente, i prezzi sono tutt'altro che accessibili e si arriva fino a 3.600 euro per la configurazione top di gamma

Ayaneo ha presentato la versione definitiva della nuova Next 2, console portatile alimentata da Windows 11 che punta alla fascia più alta del segmento handheld. Il dispositivo evidenzia due trend del settore: il primo è un interesse crescente nel settore degli handheld che coprono sempre più fasce di mercato, fino ad arrivare ormai a quella enthusiast; il secondo, e decisamente più evidente, è l'aumento spropositato del costo delle memorie.

La configurazione top di gamma, infatti, costerà la bellezza di 3.600 euro circa, un prezzo decisamente alto per il segmento dei PC "tascabili" e una cifra che, fino a pochi mesi fa, garantiva l'acquisto di un desktop di fascia molto alta.

Ayaneo Next 2 è disponibile in due varianti principali che si distinguono per l'APU che le alimenta: una con AMD Ryzen AI Max 385 da 8 core e grafica integrata Radeon 8050S con 32 Compute Unit, l'altra con AMD Ryzen AI Max+ 395 da 16 core e Radeon 8060S con 40 Compute Unit.

La memoria è disponibile in tre tagli: 32, 64 o 128 GB LPDDR5X-8533. Lo storage prevede un SSD NVMe su slot M.2 già occupato con opzioni da 512 GB, 1 TB o 2 TB. È presente anche un secondo slot M.2 libero per l’espansione a cura dell’utente, oltre a uno slot microSD.

Il pannello scelto da Ayaneo è uno dei punti di forza della piattaforma: un OLED da 9,06 pollici con risoluzione 2400 x 1504 pixel e refresh rate fino a 165 Hz. Tuttavia la diagonale generosa, unito alla configurazione massima, porta il peso oltre i 1.400g, praticamente lo stesso di un normale ultrabook. Da questo punto di vista, si tratta senza dubbio di una console impegnativa da gestire, soprattutto per lunghe sessioni.

La dotazione di controlli include joystick a Effetto Hall, grilletti e D-pad, oltre a due superfici touch laterali. Il tasto di accensione integra un lettore di impronte digitali. Sul fronte connettività troviamo due porte USB4, jack audio da 3,5 mm e uscita per il collegamento a monitor esterni. Non mancano ovviamente gli speaker integrati.

Batteria da 116 Wh con documentazione per i viaggi in aereo

Uno degli elementi più curiosi della Next 2 è la batteria da 116 Wh, valore decisamente elevato per un handheld. L’obiettivo è garantire sessioni di gioco prolungate, seppur tenere tra le mani quasi un chilo e mezzo per ore e ore risulta inevitabilmente stancante.

Non è questo però a incuriosire, ma il fatto che la capacità supera la soglia che alcune compagnie aeree accettano automaticamente nel bagaglio a mano. L’imbarco richiede autorizzazione specifica della compagnia, attraverso una documentazione presentata dal passeggero che Ayaneo si impegna a fornire.

La distribuzione avverrà inizialmente tramite una campagna di crowdfunding su Indiegogo, con spedizioni previste da giugno. I prezzi sono di 1.799 dollari (poi 1.999) per la variante con Ryzen AI Max 385, 32 GB di RAM ed SSD da 1 TB.

Si sale a 2.299 dollari (poi 2.699) per la variante con Ryzen AI Max+ 395 con 64 GB di memoria RAM ed SSD da 1 TB. Chiude l'offerta la configurazione top di gamma con Ryzen AI Max+ 395, 64 GB di memoria RAM ed SSD da 2 TB con un prezzo early bird di 3.499 dollari (circa 2.940 euro), che diventeranno 4.299 dollari una volta sul mercato (3.600 euro).