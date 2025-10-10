'Avidità e tradimento dei giocatori', la cofondatrice di Xbox a gamba tesa su Microsoft

Laura Fryer, cofondatrice di Xbox, critica duramente Microsoft per laumento di prezzo di Game Pass e la direzione generale della divisione gaming. Secondo Fryer, lattuale leadership è chiusa in una "bolla" che le impedisce di ascoltare davvero la community e ha tagliato i ponti con gli sviluppatori

Laura Fryer, una delle figure chiave della nascita di Xbox, è tornata a far parlare di sé con un video pubblicato sul proprio canale personale. L'ex dirigente di Microsoft, oggi esterna all'azienda, ha espresso un giudizio molto critico sullo stato attuale della piattaforma e, in particolare, sull'aumento di prezzo di Xbox Game Pass.

Secondo Fryer, la leadership di Microsoft Gaming vive all'interno di una "bolla" che la rende incapace di ascoltare il feedback della community. Nel suo intervento, definisce "insensibile" il video promozionale con cui è stato annunciato l'incremento di prezzo del servizio che ritiene il simbolo di un distacco crescente tra i vertici e la base di utenti.

"I capi non capiscono cosa li ha resi grandi", afferma Fryer. "L'approccio rigido introdotto nel 2008 si è solo aggravato e oggi assistiamo al risultato: un folle aumento di prezzo per i fan, dopo aver dichiarato che Game Pass ha generato 5 miliardi di dollari di ricavi".

Per la cofondatrice, le recenti decisioni di Microsoft rappresentano un tradimento nei confronti della community, dove "l'avidità ha preso il sopravvento sul gaming". Fryer evidenzia come l'ecosistema Xbox abbia perso gli elementi che un tempo ne costituivano la forza: una console di riferimento, esclusive capaci di definire il brand e un rapporto di collaborazione autentica con gli sviluppatori.

Nel video, l'ex dirigente spiega di comprendere la strategia commerciale di Microsoft, che punta a valorizzare i servizi rispetto all'hardware, ma sostiene che questa scelta ha compromesso la percezione del marchio: "Oggi non c'è più una ragione per restare all'interno dell'ecosistema Xbox. Si è perso il valore costruito negli anni".

Per Fryer, il problema principale non risiede tanto nei prodotti quanto nella direzione aziendale: "I leader non sanno cosa stanno facendo, stanno solo provando a fare cose", conclude. Un commento che ha scatenato un acceso dibattito online e che riapre la discussione sul futuro della piattaforma Xbox e sulla sostenibilità del modello Game Pass, sempre più centrale nelle strategie di Microsoft.