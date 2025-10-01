Avalanche Studios, la software house che ha dato i natali a Just Cause non se la passa bene

Avalanche Studios, studio di sviluppo di Just Cause, chiuderà lo studio di Liverpool e ridurrà il personale in Svezia dopo la cancellazione di Contraband, ex esclusiva Xbox. La ristrutturazione segue difficoltà del settore e altri tagli Microsoft

Avalanche Studios, celebre sviluppatore della serie Just Cause, ha annunciato una ristrutturazione interna che porterà alla chiusura del suo studio britannico con sede a Liverpool. La decisione arriva in seguito a difficoltà aziendali e all'interno dell'industria videoludica, aggravate dalla cancellazione di Contraband, il progetto esclusivo per Xbox che lo studio stava sviluppando insieme a Microsoft.

In un comunicato ufficiale, Avalanche ha spiegato che la scelta si è resa necessaria "alla luce delle attuali sfide per il nostro business e per il settore". L'azienda ha quindi avviato un processo di consultazione collettiva, come previsto dalla legge del Regno Unito, che coinvolgerà tutti i dipendenti di Liverpool. Non solo: anche gli studi svedesi di Malmö e Stoccolma subiranno tagli al personale e ristrutturazioni dei team per adattarsi alle esigenze dei progetti futuri.

Pur senza menzionarlo esplicitamente, la decisione di Microsoft di interrompere lo sviluppo congiunto di Contraband ha pesato e non poco sullo studio. Persino il trailer ufficiale è stato rimosso dal sito dello studio, restando disponibile solo tramite canali esterni.

Non solo Contraband, tanti progetti uccisi da Microsoft

La cancellazione di Contraband si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà per l'ecosistema Xbox. A luglio Microsoft ha annunciato ondate di licenziamenti che hanno portato all'nterruzione di diversi progetti, tra cui Perfect Dark dello studio The Initiative, Everwild di Rare e un MMO non ancora annunciato di ZeniMax. Nonostante ciò, il CEO Satya Nadella aveva dichiarato che "Microsoft sta prosperando", sottolineando come gran parte dei successi attuali siano legati agli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale.

Per Avalanche Studios, che nel 2024 aveva firmato un accordo di contrattazione collettiva con i sindacati svedesi con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, la notizia rappresenta un brusco stop a un percorso che puntava a consolidarne l'immagine di azienda modello nel settore.

La società ha comunque ribadito il proprio impegno nei confronti dei giocatori: "Nonostante questi cambiamenti, restiamo profondamente determinati a offrire esperienze straordinarie alle nostre comunità appassionate".