Atari Gamestation Go: tastierino numerico, trackball e oltre 200 giochi in tasca

Atari ha aperto i preordini della Game Station Go, console portatile che riporta in vita oltre 200 giochi delle storiche 2600, 5200 e 7800. Preordini aperti a 179,99 dollari, con consegna da ottobre

Atari ha annunciato la disponibilità della Gamestation Go, una retroconsole piuttosto atipica che richiama i dispositivi handheld più moderni piuttosto che le tradizionali soluzioni Android dedicati all'emulazione. La piattaforma è già disponibile al preordine al prezzo di 179,99 dollari che probabilmente si tradurranno in 179,99 euro.

La console è stata sviluppata in collaborazione con My Arcade e presenta un layout dei comandi davvero interessante. Oltre ai tradizionali ABXY e al pad direzionale, sono presenti un tastierino numerico, una rotella e una trackball. Si tratta di una configurazione che consente di accedere a tutti i titoli delle Atari 2600, 5200 e 7800 utilizzando i comandi presenti sui relativi joystick dell'epoca.

All'interno della ROM saranno presenti oltre 200 giochi, tra cui figurano cult come Asteroids, Centipede, Pac-Man e Berzerk. Atari ha anche siglato un accordo per la licenza con Jaleco e Piko Interactive, ragione per cui saranno preinstallati anche titoli di altri publisher.

In merito all'hardware, le informazioni al momento sono piuttosto limitate. Sappiamo che la console ospiterà uno schermo ad alta risoluzione da 7 pollici, simile a quanto abbiamo visto su Steam Deck o Nintendo Switch. Sarà dotata, inoltre, di connettività Wi-Fi, un jack per le cuffie e un'uscita HDMI che consente di collegare la piattaforma alla TV.

Permangono i dubbi sullo slot per MicroSD: non è chiaro se la scheda di memoria servirà esclusivamente a salvare i dati di gioco o consentirà di espandere la libreria di giochi disponibile. Infine, per quanto riguarda la batteria, dovrebbe fornire un'autonomia compresa tra le quattro e le cinque ore.

Un aspetto interessante riguarda i titoli Recharged, ovvero quei giochi ripubblicati da Atari con una grafica migliorata. Le produzioni sono compatibili con la console, per cui sarà possibile giocare anche alle riproposizioni moderne dei vecchi classici. Non sappiamo, invece, se sarà possibile accedere ai software di grandi publisher come Activision.