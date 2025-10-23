Atari 2600+ PAC-MAN Edition torna in grande stile: compatibile con tutte le cartucce classiche

Atari 2600+ PAC-MAN Edition porta nuovamente i classici del retrogaming nelle case dei fan. Design giallo iconico, joystick wireless e compatibilità con cartucce originali rendono questa console un must per collezionisti e appassionati

Un progetto che nasce per i nostalgici dei videogiochi come erano una volta: Atari 2600+ PAC-MAN Edition offre un'esperienza di gioco che mescola nostalgia e funzionalità moderne. La console riprende il design retrò dell'Atari 2600, con finiture giallo brillante e icone luminose dei personaggi di PAC-MAN. Si tratta di un'edizione speciale dell'Atari 2600+ già in commercio da un paio di anni che include la cartuccia PAC-MAN Double Feature, contenente la versione per Atari 7800 e quella originale per Atari 2600, entrambe eseguibili tramite emulatore integrato.

Un omaggio a uno dei videogiochi ancora oggi più popolari, nonostante i 45 anni dal rilascio originale con le due versioni di PAC-MAN incluse nella cartuccia per Atari 2600+ che differiscono principalmente per grafica e fedeltà al gioco originale. La versione per Atari 7800 offre colori più vivaci, animazioni più fluide e un gameplay più preciso, avvicinandosi allesperienza arcade. È quella che è rimasta alla storia. La versione originale per Atari 2600 mantiene invece la semplicità tipica dell'epoca, con grafica essenziale, controlli più rigidi e schemi dei fantasmi meno sofisticati, e permette di rivivere l'esperienza storica autentica del titolo.

Design e Specifiche: Giallo, ma fedele alle origini

Il nuovo modello in edizione limitata sfoggia un brillante giallo Pac-Man per il corpo della console, arricchito da icone luminose che richiamano i personaggi del celebre arcade. Questa scelta cromatica e di design non sacrifica l'anima retrò: la console conserva lo stile classico del modello originale Atari 2600, inclusi i pannelli frontali che ne hanno definito l'estetica. Le sue dimensioni generose la rendono un oggetto d'arredamento di grande fascino per qualsiasi postazione da gioco.

Il nuovo joystick wireless PAC-MAN CX-40+ in tinta gialla accompagna la console, mentre joystick aggiuntivi sono acquistabili separatamente in quattro colori ispirati ai mitici fantasmi del gioco: Blu (Inky), Rosso (Blinky), Rosa (Pinky) e Arancione (Clyde). Tutti i controller sono compatibili con l'intera linea 2600+ e abilitano sessioni multiplayer fedeli allo spirito originale.

L'alloggiamento per le cartucce è stato ridisegnato per evitare danni ai titoli più datati e garantire la compatibilità non solo con le nuove cartucce introdotte da Atari per il 2600+, ma anche con quelle originali del modello base e dell'Atari 2600. Una volta inserita la cartuccia, il gioco si avvia automaticamente grazie all'emulatore integrato. Questo consente di rivivere titoli classici come Adventure, Missile Command e Yars' Revenge.

Nella parte posteriore della cartuccia si trovano quattro selettori e ognuno di essi si può spostare verso l'alto o verso il basso. La combinazione di queste selezioni abilita all'avvio un gioco piuttosto che un altro. Un espediente molto affascinante utile a richiamare l'idea di utilizzare proprio l'originale Atari 2600.

Compatibilità e giochi: il ritorno delle cartucce

L'aspetto più intrigante di Atari 2600+ PAC-MAN Edition riguarda l'hardware e la sua interazione con i giochi. La console è stata progettata per garantire la compatibilità con le cartucce del modello di base arrivato sul commercio due anni fa e anche con quelle dell'originale Atari 2600 e dell'Atari 7800. È anche in grado di eseguire nuove cartucce, come quelle che possono contenere fino a 10 giochi classici.

Specifiche tecniche e prezzi

Sulla plancia della console sono presenti selettori per passare dalla modalità a colori a quella bianco e nero, per il reset del gioco e per scegliere la difficoltà per il primo e il secondo controller.

Sul retro, invece, troviamo le porte per la connessione dei joystick, la portaper la connessione video e quella per l'alimentazione. Un ulteriore selettore permette di scegliere il rapporto d'aspetto tra l'originalee il più moderno. I controller si possono connettere alla console via cavo ma anche, utilizzando l'apposito adattatore che si trova nella confezione.

La Atari 2600+ PAC-MAN Edition non si connette a internet e, nonostante alcune parti in plastica risultino economiche, la fedeltà estetica e la presenza dei classici pannelli in legno ne fanno un oggetto di culto. Il prezzo di lancio è fissato a 150,99, mentre attualmente la versione di 2600+ originale si trova a 120,99.

Atari 2600+ PAC-MAN Edition può essere ora preordinata con consegne previste a partire dal 31 ottobre 2025.

In definitiva, la console e i joystick opzionali offrono un equilibrio tra estetica retrò e funzionalità moderne, e questo la rende un acquisto ideale per collezionisti e nuovi appassionati del retrogaming. Più che l'offerta ludica, la proposta è interessante per il suo aspetto estetico e per il richiamo a un'epoca che non esiste più, se non nei ricordi di chi ha partecipato a quella fase ultra pionieristica della storia dei videogiochi. Nonostante materiali non di qualità sopraffina, infatti, Atari 2600+ PAC-MAN Edition è molto bella da vedere. L'esperienza di gioco, invece, è piuttosto limitata se si considera come sono invecchiate queste esperienze ludiche: tranne che in rari casi, giocare per più di qualche minuto non è impresa da tutti.