ASUS ROG Xbox Ally e Ally X in vendita da oggi: console portatili con potenza da next-gen e anima Xbox. Ecco dove comprarle
ASUS ROG lancia ufficialmente le nuove console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, sviluppate insieme a Xbox. Con processori AMD Ryzen Z2, schermo Full HD e autonomia migliorata, sono ora disponibili all'acquisto a 599 e 899di Redazione pubblicata il 16 Ottobre 2025, alle 13:55 nel canale Videogames
Da oggi, 16 ottobre 2025, sono ufficialmente disponibili le nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, console portatili nate dalla collaborazione tra ASUS Republic of Gamers e Xbox. Le due macchine introducono una generazione di gioco portatile più potente, capace di unire le librerie PC e console in un solo dispositivo.
Alla base delle prestazioni si trovano i nuovi processori AMD Ryzen Z2 A e Ryzen AI Z2 Extreme, progettati per offrire frame rate più alti, maggiore efficienza energetica e tempi di risposta ridotti. L'autonomia è stata potenziata rispetto alla prima generazione, mentre il display Full HD assicura immagini fluide e colori brillanti in ogni situazione di gioco.
Le ROG Xbox Ally riprendono l'ergonomia dei controller wireless Xbox, garantendo una presa confortevole anche durante lunghe sessioni. L'interfaccia aggiornata, sviluppata con Xbox e Windows 11, permette di accedere in modo immediato a Game Pass, Steam, Epic Games Store e alle principali piattaforme di gioco. Quest'ultima novità è proprio ciò che fa la differenza in quest'ultima generazione, perché garantisce facilità d'uso e immediatezza simili a quelle che si hanno sulle console ricordando, in particolar modo, Nintendo Switch.
Entrambi i modelli mantengono la filosofia ROG e offrono compatibilità con accessori esterni e soluzioni di raffreddamento avanzate. Le nuove ROG Xbox Ally sono pensate per chi cerca un dispositivo portatile capace di sostituire il PC da gaming, senza rinunciare a potenza e fluidità.
Le console sono ora disponibili allacquisto: ROG Xbox Ally al prezzo di 599 e ROG Xbox Ally X a 899. Due proposte pensate per chi vuole portare l'esperienza Xbox ovunque, con prestazioni da vera piattaforma next-gen.