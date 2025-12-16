ASUS ROG Xbox Ally a 499 su Amazon: la console portatile next-gen con anima Xbox ora conviene davvero

ASUS ROG Xbox Ally scende di prezzo su Amazon e diventa molto più interessante. La console portatile sviluppata con Xbox passa da 599 a 499 e si caratterizza per prestazioni next-gen, Windows 11 e accesso a tutte le librerie PC in un formato compatto e potente

ASUS ROG Xbox Ally entra finalmente in una fascia di prezzo molto più appetibile. La console portatile nata dalla collaborazione tra ASUS Republic of Gamers e Xbox è ora disponibile su Amazon a 499, con un ribasso netto rispetto al prezzo di listino di 599.

È importante sottolinearlo: l'offerta riguarda esclusivamente la versione base di ROG Xbox Ally, mentre la più costosa ROG Xbox Ally X non è ora in offerta. Proprio per questo, il taglio di prezzo rende la Ally standard una delle opzioni più interessanti del momento per chi cerca una console portatile potente senza spendere cifre estreme.

Dal punto di vista tecnico, ROG Xbox Ally integra il processore AMD Ryzen Z2, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD PCIe. Una configurazione pensata per garantire frame rate elevati e caricamenti rapidi senza rinunciare a una buona efficienza energetica, anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Il tutto è valorizzato da un display touchscreen da 7 pollici Full HD a 120Hz, capace di offrire immagini fluide e reattive, perfette sia per i giochi competitivi sia per i titoli single player più spettacolari. L'ergonomia riprende quella dei controller wireless Xbox e assicura una presa comoda anche dopo ore di utilizzo.

Grazie a Windows 11 Home e all'interfaccia ottimizzata sviluppata insieme a Xbox, ROG Xbox Ally permette di accedere in modo immediato a Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store e alle principali piattaforme PC. Un approccio che unisce la semplicità delle console all'enorme libertà dell'ecosistema PC. Ricorda per immediatezza l'esperienza offerta da Nintendo Switch, ma con molta più potenza.

Considerando il nuovo prezzo di 499, questa ROG Xbox Ally diventa una scelta concreta per chi vuole portare lesperienza Xbox e PC ovunque, senza rinunciare a prestazioni di livello next-gen. Come sempre, trattandosi di un'offerta Amazon, la disponibilità potrebbe variare rapidamente.