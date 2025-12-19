Assetto Corsa Rally: arrivano neve e ghiaccio con l'aggiornamento 0.2

Kunos Simulazioni, Supernova Games e 505 Games hanno rilasciato l'aggiornamento 0.2 per Assetto Corsa Rally in Early Access su Steam. L'update introduce il circuito innevato Ghiacciodromo Livigno, la leggendaria Alpine A110 Gruppo 4 del 1973, oltre a fisica della neve migliorata e 25 nuovi eventi di gara

Gli sviluppatori di Assetto Corsa Rally hanno distribuito un corposo aggiornamento per la versione Early Access del simulatore di rally, disponibile su Steam al prezzo di 29,99. L'update V0.2 arricchisce l'esperienza di gioco con elementi che puntano a replicare le condizioni più impegnative delle competizioni rallystiche, introducendo sia contenuti inediti sia sostanziali miglioramenti tecnici al motore fisico del titolo.

La vera protagonista dell'aggiornamento è la fisica della neve, accompagnata dall'introduzione degli pneumatici chiodati. Gli sviluppatori hanno perfezionato anche il comportamento su ghiaia e asfalto, basandosi su nuovi dati raccolti sul campo e validati da piloti professionisti, e sono state implementate correzioni nel force feedback che eliminano le incongruenze precedenti e migliorano la risposta in frenata. Il modello degli pneumatici è stato ottimizzato per offrire maggiore realismo negli angoli di drift estremi, mentre il supporto per volanti e periferiche continua a essere ampliato con funzionalità come l'Hat Switch e la possibilità di associare il cambio in folle.

L'update introduce il Ghiacciodromo Livigno, un circuito specializzato situato nella località alpina italiana. La pista, circondata da paesaggi innevati, è disponibile nelle modalità time attack e pratica libera, offrendo ai giocatori la possibilità di misurarsi con superfici ghiacciate particolarmente insidiose. Accanto al tracciato debutta l'Alpine A110 Gruppo 4 del 1973, vettura che ha scritto pagine memorabili nella storia del rally. La berlinetta francese, equipaggiata con un motore quattro cilindri da 1,8 litri capace di erogare 180 cavalli, dispone di un cambio manuale a cinque marce che le permette di raggiungere una velocità massima di circa 210 km/h. La leggerezza e l'agilità che caratterizzavano la vettura originale sono state riprodotte dagli sviluppatori, insieme all'audio di motore e scarico registrati dal vivo.

L'aggiornamento V0.2 dedica ampio spazio al comparto audio-visivo. Gli sviluppatori hanno implementato suoni superficiali specifici per gli pneumatici da neve, insieme a un impianto audio ambientale per il circuito di Livigno. Sul fronte grafico, sono state introdotte nuove particelle per superfici nevose e sistemi a particelle dedicati alle collisioni contro la neve, con gli shader che sono stati ottimizzati per supportare meglio i materiali invernali e le diverse condizioni stradali. Una nuova configurazione del cielo, basata sulle coordinate geografiche reali del circuito di Livigno, insieme a preset meteo per condizioni nevose, completa il quadro delle migliorie visive.

L'aggiornamento espande significativamente l'offerta ludica con l'aggiunta di 25 nuovi eventi ACR distribuiti in due gruppi inediti. Per quanto riguarda il multiplayer online, la modalità time attack ora permette ai giocatori di scegliere tempi di riferimento dalle classifiche e competere direttamente contro di essi. Una decisione significativa riguarda il reset delle classifiche, programmato per il 19 dicembre, reso necessario dai cambiamenti fisici che hanno influenzato i tempi raggiungibili.

Anche i percorsi già presenti nel gioco hanno beneficiato di interventi mirati, come ad esempio l'aggiunta di alberi mancanti nelle aree di sfondo di Saverne, il miglioramento delle collisioni su alcuni elementi scenici in Galles e Saverne, e la correzione di specifici elementi problematici come cartelli stradali che non reagivano correttamente alla fisica. Le note per le tappe di Galles Hafren Nord e Saverne sono state riviste, mentre è stata aggiunta la copertura mancante ad alcuni incroci.