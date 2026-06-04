Assetto Corsa Evo v0.7: arrivano finalmente le mod e 4 auto inedite

Kunos Simulazioni rilascia la versione 0.7 per l'early access di Assetto Corsa Evo introducendo quattro nuove auto, il debutto ufficiale dei dev tool per i modder e un profondo rework grafico e fisico del motore di gioco

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno rilasciato l'Update 0.7 per Assetto Corsa Evo, attualmente in fase di early access. La build introduce un ventaglio di novità pesantissime per l'infrastruttura di gioco, a partire dal primo rilascio ufficiale dei developer tools. Questa mossa apre ufficialmente le porte alla community dei creatori di contenuti, che ora possono sviluppare e importare veicoli personalizzati direttamente nella piattaforma. Al momento le mod sono limitate alla modalità single-player, ma lo sviluppatore ha già pianificato futuri aggiornamenti per abilitare le vetture custom anche nelle sessioni online.

Il garage ufficiale si espande con quattro nuove vetture: l'Audi R8 LMS GT3 Evo II, la leggendaria Datsun 240Z (S30) disponibile in due varianti, la Porsche 935 (2019) e la Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo (991II). L'aggiunta di questi modelli si accompagna a un importante affinamento della fisica generale, con bilanciamenti mirati per BMW M3 E30 e Mercedes-Benz 190E, la correzione del calcolo del caster su alcune geometrie di sospensione e ritocchi alla reattività del propulsore della BMW M3 E46.

Sotto la scocca del motore grafico proprietario, il team italiano ha implementato un nuovo sistema di particelle completamente riscritto che gestisce fumo, detriti, spruzzi d'acqua ed effetti di impatto visivo, con un'opzione video di ripiego per disattivare gli effetti più pesanti sulle GPU meno performanti. Gli ingegneri hanno completamente ridisegnato la logica del texture streamer, che ora si affida al feedback diretto della GPU migliorando la gestione della memoria sulle mappe più estese. Il passaggio alle librerie d3d12ma con pool di mesh separati ottimizza la gestione delle risorse DirectX 12, mentre gli appassionati di realtà virtuale e triplo schermo beneficiano della correzione e dell'abilitazione del percorso di rendering FSR (FidelityFX Super Resolution).

Modding ufficiale, nuova fisica e riscrittura del motore grafico

Notevoli anche i miglioramenti alla resa visiva globale, con la riduzione dell'effetto di bagliore innaturale nel passaggio tra zone soleggiate e d'ombra grazie a un calcolo più accurato dell'apporto speculare indiretto. È stata rivista anche la formulazione della nebbia volumetrica nei riflessi e negli specchietti, allineando la resa delle auto all'ambiente circostante. Sul fronte audio, il passaggio alla nuova versione di FMOD ha permesso una riscrittura completa dei suoni interni per Lotus Exige V6 e per la Toyota Supra, la cui variante drift beneficia di una rielaborazione totale delle turbine e dei limitatori di giri.

L'interfaccia utente accoglie diverse opzioni molto attese, come la disattivazione al volo del cambio ad H a favore del sequenziale, la visualizzazione dei valori RGB nel paintshop e l'introduzione dell'anno di nascita al posto dell'età per la registrazione del pilota. Chiude il cerchio una profonda ristrutturazione del Daily Racing Portal, che introduce un sistema di rating multiplayer riprogettato da zero per premiare la guida pulita e i duelli ravvicinati. Per consultare il changelog completo è possibile visitare il sito ufficiale di Assetto Corsa Evo.