Assetto Corsa Evo: i dintorni del Nordschleife mostrati in video. La mappa arriverà nel 2026

Kunos Simulazioni ha confermato l'arrivo della modalità Eifel Free Roam per Assetto Corsa Evo nel 2026, promettendo una riproduzione fedele come mai prima d'ora delle strade attorno al Nürburgring. La mappa è stata mostrata anche in video

Il team di sviluppo Kunos Simulazioni ha diffuso nuovi dettagli in merito ai contenuti futuri previsti per il loro prossimo titolo automobilistico, che è già disponibile in accesso anticipato per chi vuole seguirne lo sviluppo. Lo studio, adesso, ha voluto mostrare un'anteprima di ciò che attenderà i piloti virtuali nel 2026: l'introduzione della modalità Eifel Free Roam.

Assetto Corsa Evo non si limiterà a riprodurre i circuiti chiusi, ma permetterà di esplorare la viabilità ordinaria. Si tratta di un'espansione della mappa che includerà le strade pubbliche attorno al famoso circuito del Nürburgring, permettendo di attraversare località iconiche come Nürburg e Adenau. Gli sviluppatori hanno dichiarato di voler fornire la rappresentazione più accurata mai realizzata di questa specifica area geografica all'interno di un videogioco.

La fedeltà visiva sarà centrale nell'esperienza, con i giocatori che potranno guidare su chilometri di asfalto che riproducono fedelmente le controparti reali, immergendosi nell'atmosfera della regione tedesca dell'Eifel senza l'obbligo della competizione cronometrata. Tale approccio conferma la volontà di offrire un prodotto variegato, capace di soddisfare sia chi cerca la prestazione in pista, sia chi predilige il piacere della guida libera.

Il video appena rilasciato da Kunos Simulazioni mostra diverse vetture impegnate a percorrere le strade che circondano il "Green Hell", evidenziando la qualità del motore grafico anche in contesti non proprio pistaioli e la cura per i dettagli ambientali. Guidare vetture ad alte prestazioni su strade aperte al traffico (virtuale o meno) con la fisica realistica che contraddistingue le produzioni Kunos offrirà una prospettiva differente rispetto ai capitoli precedenti, con questa caratteristica che potrebbe ampliare notevolmente il raggio d'azione del simulatore.