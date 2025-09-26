Assetto Corsa EVO 0.3 rilasciato: debutta il multiplayer e nuovi contenuti

Kunos Simulazioni introduce la modalità multiplayer in Assetto Corsa EVO con l'attesissimo aggiornamento 0.3, accompagnato da nove nuove vetture tra cui la Ferrari F2004 e due circuiti aggiuntivi: Spa-Francorchamps e Red Bull Ring

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno distribuito la versione 0.3 di Assetto Corsa EVO attraverso il programma di accesso anticipato su Steam. L'aggiornamento rappresenta un momento cruciale per il simulatore di guida italiano, e introduce la modalità multiplayer ampliando al contempo il contenuto disponibile con nove vetture e due tracciati.

La versione 0.3 porta con sé un roster di veicoli che spazia dalle auto da competizione GT alle berline sportive classiche. Tra le aggiunte più significative spiccano BMW M4 GT3 EVO, Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 e Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport nella categoria GT. La sezione speciale accoglie la leggendaria Ferrari F2004 di Formula 1, guidata da Michael Schumacher e Rubens Barrichello, affiancata dalla Dallara Stradale e dalla Caterham Seven Academy Racer. Per completare l'offerta, le vetture classiche e stradali includono Audi RS 6 Avant, BMW M3 Sport Evo (E30) e Mercedes-Benz 190E AMG 2.5-16 Evo II. Sono due i nuovi tracciati: Spa-Francorchamps porta le sue celebri curve come Eau Rouge e Raidillon, Red Bull Ring offre un layout compatto ma tecnico nelle Alpi austriache. Entrambi i circuiti sono stati riprodotti con l'attenzione al dettaglio caratteristica dello studio italiano.

Le novità di Assetto Corsa EVO 0.3

Il debutto del multiplayer segna una tappa fondamentale per Assetto Corsa EVO, permettendo sfide online tra un massimo di 16 piloti per sessione. Kunos Simulazioni ha sviluppato l'infrastruttura in collaborazione con partner specializzati come SimGrid e LowFuelMotorsport, garantendo server pubblici gratuiti disponibili 24 ore su 24. La strategia adottata prevede un approccio graduale: una volta consolidata la stabilità del sistema, il numero di partecipanti per server aumenterà progressivamente.

L'architettura online si articola su due livelli: server pubblici per il gioco immediato e un portale di server personalizzati destinato alle comunità, leghe e organizzatori di eventi. Secondo le informazioni fornite da Kunos Simulazioni, il sistema rappresenta un investimento strategico per la Release 4 e il Daily Racing Portal previsto per il futuro.

Anche la fisica del gioco ha ricevuto un'revisione completa, partendo dal modello degli pneumatici che è stato ricalibrato per tutte le mescole disponibili. Gli aggiornamenti permettono alle gomme di rispondere con maggiore precisione alle variazioni di temperatura, carico, velocità e campanatura, garantendo un comportamento più realistico in ogni condizione di guida. Il sistema di sospensioni beneficia di un algoritmo proprietario completamente nuovo, mentre il sistema di smorzamento opera ora a 1000 Hz, migliorando sensibilmente il feedback durante transizioni, frenate e cambi di direzione. Il comparto audio è stato migliorato con l'introduzione di suoni di accensione e avvio specifici per ogni vettura.

I motori presentano timbri raffinati e risposte dinamiche calibrate su regime e inerzia, mentre l'audio della trasmissione beneficia di ritardi dell'acceleratore e risposte di coppia fedeli alla realtà. Gli effetti di ritorno di fiamma sono stati completamente riprogettati per garantire autenticità acustica in ogni situazione. Le performance grafiche, nota dolente delle versioni di anteprima del simulatore italiano, ricevono un boost importante attraverso l'illuminazione globale migliorata e ottimizzazioni CPU/GPU particolarmente evidenti nelle scene affollate tipiche delle gare multiplayer. L'utilizzo della VRAM è stato ridotto considerevolmente, con lo scopo di risolvere i precedenti problemi di framerate, mentre gli effetti di post-elaborazione come il motion blur sono stati perfezionati per una maggiore fedeltà visiva. L'interfaccia utente evolve con il display multifunzione (MFD) ampliato che integra controlli personalizzabili, classifiche ufficiali in tempo reale e impostazioni di input dettagliate. I widget per tachimetro, pneumatici e marce includono ora indicatori di limitazione dei box, fornendo informazioni più complete durante le competizioni.

Assetto Corsa EVO rimane disponibile in accesso anticipato su Steam al prezzo di 31,99 euro, con Kunos Simulazioni che continua a raccogliere feedback dalla comunità e perfezionare l'esperienza prima del lancio definitivo.