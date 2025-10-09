Assassin's Creed: Ubisoft ha cancellato un gioco della serie con protagonista ex-schiavo per motivi politici?

Ubisoft avrebbe cancellato un nuovo Assassins Creed ambientato nell'America post-Guerra Civile con protagonista un ex-schiavo diventato Assassino. Il gioco, che avrebbe affrontato temi legati al Ku Klux Klan e alla Ricostruzione, sarebbe stato ritenuto troppo politico.

Un nuovo Assassin's Creed con un protagonista ex-schiavo sarebbe stato cancellato da Ubisoft a causa del clima politico negli Stati Uniti. Secondo un'inchiesta pubblicata da Game File, il progetto - mai annunciato ufficialmente - era in fase di sviluppo e avrebbe raccontato la storia di un uomo nero liberato dalla schiavitù durante il periodo della Ricostruzione americana, subito dopo la Guerra Civile.

Cinque fonti vicine al progetto hanno rivelato che il protagonista, una volta ottenuta la libertà, si sarebbe spostato verso ovest per ricominciare una nuova vita. In seguito, sarebbe entrato a far parte dell'Ordine degli Assassini, tornando nel Sud degli Stati Uniti per combattere contro l'ingiustizia e i gruppi razzisti emergenti dell'epoca, tra cui il Ku Klux Klan, che avrebbe rappresentato una delle principali fazioni nemiche del gioco.

Assassin's Creed: la cancellazione sarebbe arrivata a luglio 2024

L'idea di un Assassin's Creed con un protagonista ex-schiavo non era del tutto inedita: Ubisoft aveva già pubblicato nel 2014 Assassin's Creed Freedom Cry, espansione stand-alone di Black Flag che raccontava la storia di Adewale, un ex-schiavo haitiano diventato Assassino. Tuttavia, il nuovo progetto sarebbe stato il primo titolo principale del franchise a esplorare in modo diretto le tensioni razziali e politiche dell'America di quel periodo.

Fonti interne affermano che la dirigenza francese di Ubisoft ha deciso di cancellare il gioco nel luglio 2024, ritenendo il contesto "troppo sensibile". Tra i motivi principali figurerebbe la reazione negativa ricevuta dopo l'annuncio di Assassin's Creed Shadows, che presenta Yasuke, un samurai africano realmente esistito, come uno dei protagonisti principali.

Secondo una delle fonti citate da Game File, la decisione sarebbe stata presa per evitare ulteriori controversie politiche e mediatiche negli Stati Uniti. "Troppo politico in un Paese troppo instabile, per farla breve", avrebbe commentato un membro del team coinvolto nello sviluppo. Molti sviluppatori avrebbero espresso frustrazione e delusione per la cancellazione.