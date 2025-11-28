Assassin's Creed Shadows: come gira su Nintendo Switch 2? Scopriamolo!

Ubisoft ha illustrato le ottimizzazioni necessarie per portare Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2: 30 FPS stabili, DLSS per la ricostruzione dell'immagine, global illumination non in tempo reale e sistemi simulativi ridotti. La versione docked migliora qualità e distanza di rendering

Ubisoft ha svelato nel dettaglio i compromessi tecnici adottati per portare Assassin's Creed Shadows su Nintendo Switch 2, piattaforma significativamente meno potente rispetto a PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il gioco, basato sull'ultima evoluzione del motore Anvil, fa uso di tecnologie avanzate come ray tracing per illuminazione globale e riflessi, simulazioni meteo dinamiche, un sistema di micropoligoni in stile Nanite e un'ampia integrazione di mesh shader.

Tuttavia, per garantire un'esperienza stabile sulla console ibrida di Nintendo, il team guidato dal Project Lead Programmer Bruno ha dovuto ripensare radicalmente rendering, ottimizzazioni e interazione dei sistemi di gioco.

Molte delle sofisticate simulazioni presenti sulle piattaforme maggiori sono state mantenute, ma in forma ridotta. Le simulazioni di nuvole, vento e tessuti sono state pesantemente ottimizzate, mentre l'illuminazione globale non utilizza il ray tracing nativo della console: Ubisoft ha optato per la soluzione "baked GI", già impiegata su PC a basse prestazioni e su Xbox Series S, per risparmiare memoria e ridurre il carico sulla GPU.

Assassin's Creed Shadows e il supporto nativo a NVIDIA DLSS, ecco come gira

Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno ritoccato LOD, distanze di rendering, risoluzione delle texture e streaming degli oggetti, adattando tutti i parametri ambiente per ambiente. Perfino il numero di NPC è stato ridotto selettivamente nelle aree più dense, così da preservare la fluidità generale. Un ruolo cruciale lo svolge il supporto nativo a NVIDIA DLSS, che consente di ricostruire un'immagine più nitida partendo da una risoluzione di base inferiore, alleggerendo il peso sul sistema.

Nonostante questi accorgimenti, Ubisoft ha deciso di puntare a un target di 30 FPS stabili, sia in modalità portatile che docked. La vera differenza si nota dunque nella qualità visiva: la modalità docked offre un'immagine più pulita, distanze di rendering maggiori e LOD più raffinati, mentre la modalità portatile scende a compromessi più evidenti.

Curiosamente, la modalità portatile include HDR e una particolare implementazione del Variable Refresh Rate (VRR). Poiché il VRR solitamente richiede almeno 40 FPS, Ubisoft ha sviluppato un algoritmo proprietario che consente di mantenerlo attivo anche a 30 FPS, migliorando fluidità e reattività nonostante il frame rate contenuto. La versione Switch 2 introdurrà inoltre funzioni specifiche come il touchscreen per menu, mappe e attività nel rifugio.