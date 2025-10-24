Assassin's Creed Shadows arriva su Switch 2: ecco la roadmap autunnale di Ubisoft

Assassin's Creed Shadows arriverà su Nintendo Switch 2 il 2 dicembre 2025 con supporto touchscreen e cross-progression. La roadmap autunnale include l'update parkour del 28 ottobre, una nuova missione A Puzzlement il 25 novembre e l'espansione Claws of Awaji in arrivo nel 2026, con oltre 10 ore di contenuti aggiuntivi

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Shadows arriverà su Nintendo Switch 2 il 2 dicembre 2025, completando così la roadmap autunnale del titolo. L'annuncio, diffuso durante l'aggiornamento stagionale dello studio, conferma che la versione per la nuova console di Nintendo includerà tutti gli aggiornamenti principali pubblicati finora, fatta eccezione per l'espansione Claws of Awaji, che sarà disponibile nel corso del 2026.

La versione Switch 2 del gioco offrirà anche una caratteristica esclusiva: la possibilità di utilizzare il touchscreen per interagire con i menu, la mappa del mondo, il negozio e il rifugio dei protagonisti. Inoltre, grazie al supporto del cross-progression tramite Ubisoft Connect, i giocatori potranno continuare la loro partita su qualsiasi piattaforma senza perdere i progressi.

La roadmap autunnale di Assassin's Creed Shadows prevede tre appuntamenti principali. Il primo è fissato per il 28 ottobre, con il Title Update 10, un aggiornamento dedicato al sistema di parkour. Tra le novità ci saranno unopzione di Parkour Avanzato e il ritorno della meccanica del Directional Catch Ledge, che consente di afferrare le sporgenze con maggiore precisione. Lupdate introdurrà anche una nuova attività chiamata Corrupted Castles, legata al tema dellAnimus.

Il secondo evento importante sarà il 25 novembre, con larrivo del terzo aggiornamento narrativo e una collaborazione a sorpresa. La nuova missione, intitolata "A Puzzlement", offrirà un tono più leggero rispetto alla trama principale, ricordando per atmosfera alcuni momenti di Assassin's Creed Odyssey.

In questa avventura, Naoe apprenderà una versione del calcio di guerra di Yasuke, mentre Yasuke potrà imparare una nuova abilità per stordire i nemici di nascosto. Infine, il 2 dicembre, l'uscita su Switch 2 chiuderà la stagione, portando il titolo Ubisoft su un'altra piattaforma di nuova generazione.

L'espansione Claws of Awaji, pubblicata a settembre, ha introdotto oltre 10 ore di nuovi contenuti, tra cui armi, abilità, fazioni nemiche, boss e una nuova regione da esplorare. Tutti questi elementi saranno aggiunti anche alla versione Switch 2 nel 2026.

