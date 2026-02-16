Assassin's Creed IV: Black Flag Remake potrebbe essere svelato ad aprile, ma il lancio sarebbe slittato al 2027

Il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag potrebbe essere annunciato ad aprile, secondo Insider Gaming. Inizialmente previsto per marzo, sarebbe stato rinviato al 2027 dopo un riassetto interno di Ubisoft. Rumor parlano di miglioramenti grafici, nuove meccaniche e altro ancora

Il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag continua a essere uno dei segreti peggio custoditi dell'industria videoludica contemporanea. Secondo nuove indiscrezioni, Ubisoft potrebbe finalmente svelarlo ufficialmente nel mese di aprile, nonostante il presunto rinvio dell'uscita al 2027.

Le voci più recenti arrivano dal giornalista Mike Straw di Insider Gaming, che nel corso di un podcast settimanale ha affermato che il progetto è ancora in sviluppo attivo e che un reveal primaverile sarebbe plausibile. Le sue dichiarazioni sembrano allinearsi con quanto suggerito in precedenza dall'insider shinobi602, il quale aveva anticipato che il remake non sarebbe stato mostrato allo State of Play e che l'annuncio non sarebbe stato "troppo lontano". Entrambe le previsioni, almeno finora, si sono rivelate coerenti con gli eventi.

In origine, il titolo sarebbe stato pianificato per un'uscita il 19 marzo, ma un importante riassetto organizzativo interno a Ubisoft avrebbe spinto la compagnia a posticipare il lancio oltre l'attuale anno fiscale, collocandolo potenzialmente nel 2027. Nonostante ciò, pare che una data di uscita sia già stata fissata internamente, anche se resta da vedere se verrà rispettata.

Assassin's Creed 4: Black Flag Remake, i rumor continuano

Le speculazioni sul remake circolano ormai dal luglio 2023. Nel corso del 2025 si sono moltiplicati gli indizi: dall'attore Matt Ryan, voce di Edward Kenway, che aveva lasciato intendere il ritorno del personaggio, fino alla classificazione da parte di PEGI, che avrebbe confermato il nome Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Secondo i rumor, il remake includerebbe numerosi miglioramenti e modifiche sostanziali. Si parla di un sistema meteorologico evoluto simile a quello visto in Assassin's Creed Shadows, nuovi contenuti narrativi, una mappa rivista e ampliata e l'eliminazione delle sezioni ambientate nel presente con l'Animus. L'obiettivo sarebbe quello di modernizzare l'esperienza mantenendo intatto il cuore dell'avventura piratesca che rese Black Flag uno dei capitoli più amati della saga.

Per ora, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Se davvero Ubisoft deciderà di rompere il silenzio ad aprile, i fan potrebbero finalmente scoprire se il ritorno di Edward Kenway è pronto a salpare di nuovo verso i Caraibi.