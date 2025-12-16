Assassin's Creed, due nuovi attori nella serie TV: scopriamo chi sono

La serie TV di Assassin's Creed per Netflix amplia il cast con Lola Petticrew e Zachary Hart, affiancando Toby Wallace. Ambientazione e personaggi restano segreti, ma si parla dell'Antica Roma.

La serie televisiva di Assassin's Creed prodotta da Netflix continua a prendere formav con l'annuncio di due nuovi ingressi nel cast. Si tratta di Lola Petticrew e Zachary Hart, attori già noti al pubblico televisivo, che si uniranno a Toby Wallace, precedentemente confermato come co-protagonista dello show. Al momento, Netflix e Ubisoft mantengono il massimo riserbo sui personaggi interpretati dagli attori, anche se hanno confermato che non si tratterà di adattamenti diretti delle figure viste nei videogiochi.

Lola Petticrew ha costruito la propria carriera grazie a produzioni come Bloodlands e Trespasses, mentre Zachary Hart, apparso anche in Slow Horses, dovrebbe avere un ruolo ricorrente e di peso all'interno della serie. La loro presenza rafforza un cast che punta su interpreti emergenti ma già rodati nel panorama seriale internazionale.

Sul fronte narrativo, le indiscrezioni più accreditate parlano di una storia completamente inedita, ambientata in un periodo storico finora mai esplorato ufficialmente dal franchise Ubisoft. Secondo recenti report, la serie potrebbe essere collocata nell'antica Roma, con l'introduzione di personaggi storici come l'imperatore Nerone e Seneca il Giovane, aprendo così a nuove possibilità tematiche e visive rispetto ai capitoli videoludici esistenti.

Il progetto, annunciato originariamente nel 2020, ha avuto uno sviluppo piuttosto lento ma sembra ora entrato in una fase più concretav sotto la guida di Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, The Killing), che ricopriranno i ruoli di creatori, showrunner e produttori esecutivi. Le riprese dovrebbero svolgersi in Italia nel corso del prossimo anno, dettaglio coerente con l'ipotizzata ambientazione romana.

Parallelamente, l'universo di Assassin's Creed resta al centro dell'attenzione anche sul versante videoludico. Dopo anni di voci e indiscrezioni, la comparsa di una voce dedicata ad Assassin's Creed Black Flag Resynced sul sito del PEGI ha rafforzato l'ipotesi di un remake del celebre episodio piratesco, di cui ormai si attende solo l'ufficializzazione.