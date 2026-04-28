Assassin's Creed Codename Hexe perde circa 50 sviluppatori e potrebbe slittare nella seconda metà del 2027

Assassin's Creed Codename Hexe avrebbe perso 50 sviluppatori per contenere i costi, con possibile uscita rinviata al 2027 inoltrato. Cambiamenti nella direzione creativa e nel team alimentano l'incertezza. Ubisoft non ha ancora mostrato il gioco, mentre prosegue la riorganizzazione interna dei progetti

Francesco Messina di

28 Aprile 2026

Ubisoft

Assassin's Creed