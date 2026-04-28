Assassin's Creed Codename Hexe perde circa 50 sviluppatori e potrebbe slittare nella seconda metà del 2027
Assassin's Creed Codename Hexe avrebbe perso 50 sviluppatori per contenere i costi, con possibile uscita rinviata al 2027 inoltrato. Cambiamenti nella direzione creativa e nel team alimentano l'incertezza. Ubisoft non ha ancora mostrato il gioco, mentre prosegue la riorganizzazione interna dei progettidi Francesco Messina pubblicata il 28 Aprile 2026, alle 08:21 nel canale Videogames
UbisoftAssassin's Creed
Lo sviluppo di Assassin's Creed Codename Hexe continua a essere avvolto nell'incertezza, con nuove indiscrezioni che parlano di importanti cambiamenti all'interno del team. Secondo alcune fonti, circa 50 sviluppatori sarebbero stati rimossi dal progetto, una decisione che avrebbe l'obiettivo di mantenere sotto controllo i costi di produzione.
Il titolo, ancora non presentato ufficialmente da Ubisoft, sarebbe attualmente previsto per giugno 2027, ma non si esclude un rinvio verso la fine dello stesso anno. Le modifiche alla squadra di sviluppo potrebbero infatti influenzare i tempi, rendendo più probabile un lancio nel periodo natalizio.
Uno degli elementi più rilevanti riguarda la direzione creativa. Jean Guesdon ha assunto il ruolo di creative director, prendendo il posto di Clint Hocking. Secondo i rumor, Guesdon avrebbe deciso di eliminare alcuni elementi "magici" inizialmente previsti, orientando il progetto verso una visione più coerente con il resto della serie. Nel frattempo, anche il game director Benoit Richer avrebbe lasciato il team, contribuendo a un periodo di forte riorganizzazione interna.
Assassin's Creed Codename Hexe e i progetti di Ubisoft
Le recenti modifiche arrivano dopo la cancellazione di un altro progetto Ubisoft, noto come Project Alterra, ispirato a titoli come Animal Crossing. Gli sviluppatori coinvolti non sarebbero stati licenziati, ma trasferiti nel cosiddetto "Interproject team", con l'obbligo di trovare una nuova assegnazione entro tre mesi per evitare il rischio di esubero.
Nonostante questi cambiamenti, alcune fonti indicano che lo sviluppo di Codename Hexe stia procedendo positivamente. Tuttavia, la riduzione del personale suggerisce una strategia più prudente da parte di Ubisoft, volta a evitare sforamenti di budget e a ottimizzare le risorse disponibili.
Al momento, il publisher non ha ancora mostrato ufficialmente il gioco né confermato una data di uscita. L'attenzione si è recentemente concentrata su altri progetti, come Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake del capitolo del 2013, previsto per il 9 luglio. In questo contesto, Assassin's Creed Codename Hexe resta uno dei titoli più misteriosi della saga.
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