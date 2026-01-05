Assassin's Creed Codename Hexe affidato al director di Batman: Arkham Origins

Assassin's Creed Codename Hexe sarà diretto da Benoit Richter, noto per Batman: Arkham Origins e Assassin's Creed Valhalla. Il gioco dovrebbe essere il capitolo più oscuro della saga, con struttura lineare e alcuni elementi open world

Dopo un 2025 relativamente tranquillo, segnato da una sola grande uscita con Assassin's Creed Shadows, Ubisoft si prepara a un 2026 decisamente più ricco di contenuti.

Tra aggiornamenti futuri per Shadows, che includerebbero anche una modalità cooperativa ancora non annunciata ufficialmente, e remake molto attesi come Prince of Persia: The Sands of Time e Assassin's Creed IV: Black Flag, l'attenzione dei fan è ora rivolta anche al prossimo capitolo principale della saga: Assassin's Creed Codename Hexe.

Annunciato per la prima volta nel 2022 insieme a Shadows (all'epoca noto come Codename Red), Hexe rimane ancora avvolto dal mistero. Secondo le indiscrezioni, il gioco adotterà una struttura prevalentemente lineare, pur mantenendo alcuni elementi open world, e punterà a essere il capitolo più oscuro mai realizzato nella serie Assassin's Creed. Un'impostazione che sembra perfettamente in linea con la scelta del suo direttore.

Il director di Batman: Arkham Origins sarà alla guida di Assassin's Creed Hexe

Come individuato da ClawsomeGamer, Benoit Richter, noto per aver diretto Batman: Arkham Origins, risulta essere il director di Assassin's Creed Codename Hexe, stando alle informazioni presenti sul suo profilo LinkedIn. Arkham Origins, sviluppato da WB Games Montreal e pubblicato nel 2013, è un prequel della celebre saga Batman: Arkham.

Pur non godendo dello stesso riconoscimento dei capitoli firmati Rocksteady, il gioco è stato accolto positivamente, soprattutto per l'atmosfera più cupa e il tono narrativo maturo. La scelta di Richter rafforza l'idea che Hexe voglia esplorare territori più oscuri e inquietanti rispetto ai precedenti capitoli della saga.

Inoltre, il director non è nuovo all'universo Ubisoft: nel corso della sua carriera ha lavorato anche a Assassin's Creed Valhalla e all'esperienza narrativa sperimentale Transference, dimostrando una certa versatilità tra grandi produzioni e progetti più atipici. Nel suo curriculum figurano anche titoli non Ubisoft, come Army of Two: The 40th Day. Al momento, Assassin's Creed Codename Hexe non dispone di una data di uscita ufficiale.