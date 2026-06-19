Assassin's Creed Black Flag Resynced raggiunge la fase Gold: tutto pronto per il debutto

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Black Flag Resynced è entrato in fase Gold, confermando il lancio previsto per il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il remake del capitolo del 2013 offrirà miglioramenti tecnici e di gameplay

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Black Flag Resynced è ufficialmente entrato in fase Gold, confermando che lo sviluppo del gioco è stato completato e che il progetto procede secondo i piani in vista dell'uscita fissata per il 9 luglio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Con il raggiungimento di questo importante traguardo, il software viene ora inviato a Sony e Microsoft per le procedure di certificazione necessarie prima della pubblicazione.

Assassin's Creed Black Flag Resynced è il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, uno dei capitoli più apprezzati della serie, pubblicato originariamente nel 2013 su PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e Nintendo Wii U.

La storia segue le avventure di Edward Kenway, un pirata che si ritrova coinvolto nella storica lotta tra Assassini e Templari durante la cosiddetta Età d'Oro della Pirateria. Nel corso della campagna fanno la loro comparsa anche celebri figure storiche, tra cui il leggendario Edward "Barbanera" Teach.

https://bsky.app/profile/assassinscreed.ubisoft.com/post/3moionjaqfi26

Fase gold e non solo: ulteriori dettagli su Assassin's Creed Black Flag Resynced

Tra gli aspetti maggiormente rivisti figura il sistema di parkour, che ha richiesto un importante lavoro di ricostruzione. Il team ha infatti aggiornato i sistemi di collisione e adattato molte meccaniche per integrare nuove possibilità di movimento. Una delle novità più rilevanti è l'introduzione della capacità di accovacciarsi, elemento assente nel gioco originale e che ha richiesto modifiche a diversi aspetti del level design e dell'interazione ambientale.

Nonostante questi aggiornamenti, Ubisoft ha ribadito che l'obiettivo principale è stato quello di preservare l'identità dell'opera originale. Il direttore creativo Paul Fu ha sottolineato che Black Flag Resynced rimane un classico Assassin's Creed in stile tradizionale. Il gioco non introdurrà scelte di dialogo né meccaniche da gioco di ruolo, mantenendo la struttura action-adventure che ha caratterizzato il capitolo del 2013.

Per garantire la massima fedeltà allo spirito dell'originale, il team ha seguito linee guida condivise con Jean Guesdon, storico direttore creativo di Black Flag. Tra le modifiche più significative confermate per questa nuova versione figura inoltre la rimozione completa delle sequenze ambientate nel presente, concentrando l'esperienza esclusivamente sull'avventura di Edward Kenway.