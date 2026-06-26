Assassin's Creed Black Flag Resynced potrebbe essere uno dei progetti Ubisoft più ambiziosi: coinvolti 15 studi

Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake del celebre capitolo Ubisoft, avrebbe coinvolto 15 studi nello sviluppo, secondo alcune indiscrezioni. Il progetto guidato da Ubisoft Singapore punta a essere molto più di un semplice miglioramento tecnico, con nuovi contenuti, modifiche al gameplay e una versione aggiornata dell'Anvil Engine

Assassin's Creed Black Flag Resynced si prepara a tornare con un progetto che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe richiesto un grande investimento da parte di Ubisoft. Il remake del capitolo dedicato ai pirati non sarebbe infatti una semplice versione migliorata dell'originale, ma una ricostruzione più ampia con numerosi elementi aggiornati.

Stando alle informazioni riportate dall'insider Tom Henderson di Insider Gaming, allo sviluppo avrebbero partecipato ben 15 studi Ubisoft. Il progetto sarebbe guidato da Ubisoft Singapore, team già conosciuto per il suo lavoro legato agli elementi navali della serie, mentre altri studi internazionali avrebbero contribuito alla realizzazione del gioco.

Tra i team indicati figurerebbero quelli di Barcellona, Belgrado, Bordeaux, Bucarest, Chengdu, Da Nang, India, Montpellier, Filippine, Kyiv, Montreal, Shanghai, Sofia e Quebec. Il numero complessivo degli studi coinvolti sarebbe quindi lo stesso registrato per Assassin's Creed Shadows, un dato che secondo la fonte rappresenterebbe una dimensione produttiva comune per i grandi titoli Ubisoft.

Assassin's Creed Black Flag Resynced: manca poco all'uscita

Il remake di Black Flag dovrebbe distinguersi dal gioco originale grazie all'utilizzo della versione più recente dell'Anvil Engine, il motore grafico utilizzato dalla compagnia. Oltre agli aggiornamenti visivi, il progetto includerebbe nuove missioni, ambientazioni aggiuntive, personaggi inediti e contenuti pensati anche per la fase finale dell'esperienza.

Questa quantità di modifiche suggerisce un approccio più vicino a un nuovo capitolo della serie piuttosto che a una semplice operazione di rimasterizzazione. Anche il sistema di combattimento navale, uno degli aspetti più apprezzati del titolo originale, avrebbe ricevuto importanti cambiamenti e miglioramenti.

Il percorso di sviluppo arriva però in un periodo di trasformazioni interne per Ubisoft. Alcuni cambiamenti organizzativi avrebbero portato alla chiusura dello studio di Belgrado e a riduzioni del personale nella sede di Barcellona, due realtà indicate tra quelle coinvolte nel progetto. Assassin's Creed Black Flag Resynced è previsto per il 9 luglio su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.