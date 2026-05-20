Assassin's Creed Black Flag Resynced arricchirà la storia di Edward Kenway con nuove scene che approfondiscono il protagonista

Assassin's Creed Black Flag Resynced manterrà la storia del titolo originale, ma introdurrà nuove scene che approfondiscono Edward Kenway. Matt Ryan ha definito il ritorno al personaggio emozionante e naturale

Assassin's Creed Black Flag Resynced si prepara a riportare in scena una delle avventure più amate della saga Ubisoft, mantenendo intatto il cuore narrativo del capitolo pubblicato nel 2013. Nonostante le numerose novità tecniche e contenutistiche, il remake continuerà a raccontare la storia di Edward Kenway, protagonista assoluto dell'esperienza. Alcuni elementi dell'edizione originale non saranno però presenti, come le sequenze ambientate nel presente con Abstergo e i contenuti scaricabili successivi al lancio.

Pur restando fedele alla trama conosciuta dai fan, il gioco introdurrà nuove scene pensate per arricchire il racconto e offrire una visione più approfondita del personaggio principale. Lo sceneggiatore Darby McDevitt ha dichiarato che una di queste sequenze è tra le sue preferite in assoluto. Oltre a nuove missioni dedicate a figure come Thatch, anche Edward riceverà maggiore attenzione dal punto di vista narrativo.

Matt Ryan, interprete storico di Edward Kenway, ha spiegato che queste aggiunte non sono semplici riempitivi, ma momenti significativi che contribuiscono a dare ulteriore spessore al protagonista e all'intera vicenda. L'attore ha raccontato di aver vissuto il ritorno al personaggio come un'esperienza intensa e nostalgica, paragonandolo al ritrovare un vecchio amico dopo molti anni.

Ulteriori dettagli sulle dichiarazioni di Matt Ryan su Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ryan ha ricordato che, al tempo dello sviluppo originale, non era possibile prevedere il successo che il gioco avrebbe ottenuto. Dopo dodici anni, milioni di copie vendute e un'accoglienza estremamente positiva, tornare nei panni di Edward ha avuto un significato completamente diverso. Nonostante la sua voce sia oggi leggermente più profonda, l'attore ha affermato di essere riuscito con facilità a ritrovare il personaggio.

Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà il 9 luglio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il remake è stato ricostruito completamente utilizzando l'ultima versione dell'Anvil Engine di Ubisoft. Texture, modelli dei personaggi e sistema meteorologico dinamico sono stati rifatti da zero, con il supporto della tecnologia Atmos.

La mappa del mondo conserverà la stessa struttura del gioco originale, ma Ubisoft Singapore ha aggiunto nuove isole e ambientazioni. Saranno inoltre presenti meccaniche subacquee più avanzate, che consentiranno a Edward di immergersi liberamente, insieme a opzioni di accessibilità che permetteranno persino di saltare i Quick Time Event legati agli attacchi degli squali.