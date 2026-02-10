Assassin's Creed 4: Black Flag Remake potrebbe essere annunciato a breve

Si torna a parlare di Assassin's Creed 4: Black Flag Remake. Il gioco, che potrebbe avere un nuovo nome, è stato rimandato da Ubisoft, a seguito del piano di riorganizzazione che ha portato anche alla cancellazione di alcuni giochi.

Il debutto del titolo, però, non sarebbe lontano. Si tratta di un appuntamento molto importante per Ubisoft che sta attraversando un periodo complicato e ha grande bisogno di un nuovo successo commerciale per rilanciarsi in questo 2026.

Il remake è quasi pronto?

Il nuovo Assassin's Creed 4: Black Flag Remake dovrebbe debuttare nel giro di pochi mesi. Almeno questo è quanto anticipato da un nuovo rumor. Il gioco non è ancora stato confermato da Ubisoft e, quindi, bisognerà attendere ulteriori dettagli per saperne di più. Di certo, il nuovo remake non sarà presente al prossimo State of Play organizzato da Sony per mostrare le novità in arrivo per il mondo PlayStation.

Ricordiamo che Assassin's Creed 4: Black Flag Remake dovrebbe presentare diverse novità rispetto al gioco originale. In particolare, ci dovrebbe essere un importante restyling grafico, con un netto salto di qualità rispetto al gioco originale.

In aggiunta, ci dovrebbe essere spazio anche per una serie di modifiche al gameplay, con la rimozione delle parti in epoca moderna oltre ad altre novità pensate per attualizzare il titolo. Si tratta di elementi destinati a far discutere ma che sono stati confermati da rumor precedenti. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, quando Ubisoft potrebbe rilasciare nuove informazioni sul progetto.