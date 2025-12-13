Aspyr ha rinviato Deus Ex Remastered: progetto in revisione dopo i feedback negativi

Aspyr ha rinviato Deus Ex Remastered a data da destinarsi dopo le numerose critiche della community alla qualità del progetto. Previsto inizialmente per il 2026, il gioco è stato ritirato dal preorder, con rimborsi automatici. Lo studio promette una revisione approfondita per soddisfare le aspettative dei fan.

Aspyr ha comunicato il rinvio a data da destinarsi di Deus Ex Remastered, inizialmente programmato per il 5 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. La decisione arriva dopo le reazioni particolarmente critiche della community, che aveva accolto la presentazione del progetto con notevole scetticismo.

Nel comunicato ufficiale, lo studio spiega di aver rivalutato la tabella di marcia in seguito ai feedback ricevuti, con l'obiettivo di garantire un'esperienza più in linea con le aspettative dei fan storici. Aspyr chiarisce inoltre che tutti i preorder sono stati annullati e rimborsati automaticamente.

L'annuncio della remaster aveva sollevato un'ondata di contestazioni sin dai primi giorni: molte critiche hanno riguardato la qualità degli asset aggiornati, ritenuti incapaci di valorizzare l'estetica del classico del 2000. Diversi utenti hanno sottolineato come mod sviluppate dalla community offrano risultati visivamente e tecnicamente superiori. Anche l'art director originale aveva espresso disappunto pubblico, contribuendo ad amplificare la percezione di un progetto poco curato.

Il rinvio rappresenta quindi un tentativo da parte di Aspyr di rivedere in profondità la propria proposta, nella speranza di ricostruire fiducia e consegnare una remaster più convincente. Lo studio promette aggiornamenti futuri non appena saranno disponibili nuovi dettagli sullo stato dei lavori.