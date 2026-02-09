Arrestato per omicidio, in lacrime ai poliziotti: 'avrò l'ergastolo, mi perderò GTA VI'
In rete è apparso un video ripreso all'interno della centrale di polizia di Thames Valley, nel Regno Unito. Un uomo, arrestato per aver ucciso la compagna, si dispera perché la condanna all'ergastolo gli impedirebbe di giocare a GTA VIdi Vittorio Rienzo pubblicata il 09 Febbraio 2026, alle 11:24 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
Le immagini del distretto di polizia di Thames Valley, nel Regno Unito, sono a dir poco sconcertanti. Un uomo, tale Robert Richens, dopo essere stato arrestato per aver ucciso la propria compagna, si dispera all'interno della centrale per un solo motivo: una condanna a vita gli impedirebbe di giocare a GTA VI.
"Sto per perdermi GTA VI per questo" si sente all'interno del video. Ma quando il poliziotto gli risponde "ci vorrà un'eternità per quello" l'uomo ribatte "sto per prendere [la condanna] a vita". L'assassino, quindi, appare consapevole del gesto che ha commesso e delle conseguenze che dovrà affrontare, ma l'unico pensiero va al gioco di Rockstar.
A man in the UK was arrested for murder, and his only concern was that hed miss GTA VI as hed likely get life in prison.— ben (@videotechuk_) February 8, 2026
The police officer replies Youve got ages for that 💀 pic.twitter.com/by2KVdbLkn
Altrettanto sconcertante, però, è la reazione dell'agente che risponde in maniera sarcastica. Ne risulta una scena che potremmo definire comica, se non fosse che si tratta di una circostanza reale e non di una messa in scena.
"Non riesco a togliermelo dalla testa" sono le sue ultime parole nel filmato. L'estratto è stato condiviso a pochi giorni dalla sentenza che ha confermato i timori di Richens: la corte Oxford lo ha condannato alla prigione a vita, probabilmente anche in ragione delle sue dichiarazioni che sembrano non curarsi neanche lontanamente del fatto di aver tolto una vita.
Difficile dare una definizione all'accaduto, ma è evidente che sul piano del marketing Rockstar abbia svolto un lavoro impeccabile.
17 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Poi quì siamo Ultra Permissivi, avrà una cella 12m x 12m con TV divano cameriera....
o- direttore direttore coso, il cowboy è caduto dalla terrazza, è morto !
s- recuperate il costume per dio !!!
per questo tale non gli si concede di giocarci , una punizione
le pene non dovrebbero essere altro che impedire il "giocamento"
dei game dipendenti,
la prossima frontiera dei diritti e delle pene
Assassinio a parte, non ho approfondito le dinamiche, una persona che reagisce in tal modo dopo aver compiuto un atto così definitivo e in previsione di qualcosa di altrettanto duro come una condanna a vita, qui logicamente stiamo parlando di una persona profondamente malata mentalmente.
Provo solo compassione in questa storia. Divertimento/ironia zero.
D'accordo che tutto questo è avvenuto in Inghilterra, ma è l'ennesima certificazione dello squallore e del fallimento di una società intera.
Poi oh dicessi, un morto "ogni morte di Papa", ancora ancora, ma notizie così sono diventate "la normalità". E se è questa la normalità, forse sarebbe il caso di fermarsi e rivedere tutto.
O forse no, del resto chissenefrega, siamo otto miliardi, uno più, uno meno.
Ma ricordate sempre che la sanità mentale non è un diritto acquisito, una condizione di base, un qualcosa che nel 99% hai "di fabbrica".
Ormai è diventata una lotta quotidiana. E vince chi in questo mondo impazzito riesce a rimanere, costantemente, tutti i giorni, sano di mente. Un'altra crudele forma di selezione naturale.
...mi sono molto depresso.
'tacci dell'Inglese, di GTA e miei che ho aperto questa notizia.
Perché non fare una cella a fianco alla sala svago della polizia, con la parete divisoria in triplo vetro balistico, così che il tizio possa godersi la vista di un poliziotto che gioca a GTA 6? Quando però non c'è il poliziotto, si potrebbero far partire delle dirette live di gamer che giocano a GTA 6. Ovviamente il tutto comprensivo di audio con volume al massimo dentro la cella.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".