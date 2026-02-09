Arrestato per omicidio, in lacrime ai poliziotti: 'avrò l'ergastolo, mi perderò GTA VI'

In rete è apparso un video ripreso all'interno della centrale di polizia di Thames Valley, nel Regno Unito. Un uomo, arrestato per aver ucciso la compagna, si dispera perché la condanna all'ergastolo gli impedirebbe di giocare a GTA VI

Le immagini del distretto di polizia di Thames Valley, nel Regno Unito, sono a dir poco sconcertanti. Un uomo, tale Robert Richens, dopo essere stato arrestato per aver ucciso la propria compagna, si dispera all'interno della centrale per un solo motivo: una condanna a vita gli impedirebbe di giocare a GTA VI.

"Sto per perdermi GTA VI per questo" si sente all'interno del video. Ma quando il poliziotto gli risponde "ci vorrà un'eternità per quello" l'uomo ribatte "sto per prendere [la condanna] a vita". L'assassino, quindi, appare consapevole del gesto che ha commesso e delle conseguenze che dovrà affrontare, ma l'unico pensiero va al gioco di Rockstar.

A man in the UK was arrested for murder, and his only concern was that hed miss GTA VI as hed likely get life in prison.



The police officer replies Youve got ages for that 💀 pic.twitter.com/by2KVdbLkn — ben (@videotechuk_) February 8, 2026

Altrettanto sconcertante, però, è la reazione dell'agente che risponde in maniera sarcastica. Ne risulta una scena che potremmo definire comica, se non fosse che si tratta di una circostanza reale e non di una messa in scena.

"Non riesco a togliermelo dalla testa" sono le sue ultime parole nel filmato. L'estratto è stato condiviso a pochi giorni dalla sentenza che ha confermato i timori di Richens: la corte Oxford lo ha condannato alla prigione a vita, probabilmente anche in ragione delle sue dichiarazioni che sembrano non curarsi neanche lontanamente del fatto di aver tolto una vita.

Difficile dare una definizione all'accaduto, ma è evidente che sul piano del marketing Rockstar abbia svolto un lavoro impeccabile.