Arrestato per omicidio, in lacrime ai poliziotti: 'avrò l'ergastolo, mi perderò GTA VI'

In rete è apparso un video ripreso all'interno della centrale di polizia di Thames Valley, nel Regno Unito. Un uomo, arrestato per aver ucciso la compagna, si dispera perché la condanna all'ergastolo gli impedirebbe di giocare a GTA VI

di pubblicata il , alle 11:24
Le immagini del distretto di polizia di Thames Valley, nel Regno Unito, sono a dir poco sconcertanti. Un uomo, tale Robert Richens, dopo essere stato arrestato per aver ucciso la propria compagna, si dispera all'interno della centrale per un solo motivo: una condanna a vita gli impedirebbe di giocare a GTA VI.

"Sto per perdermi GTA VI per questo" si sente all'interno del video. Ma quando il poliziotto gli risponde "ci vorrà un'eternità per quello" l'uomo ribatte "sto per prendere [la condanna] a vita". L'assassino, quindi, appare consapevole del gesto che ha commesso e delle conseguenze che dovrà affrontare, ma l'unico pensiero va al gioco di Rockstar.

Altrettanto sconcertante, però, è la reazione dell'agente che risponde in maniera sarcastica. Ne risulta una scena che potremmo definire comica, se non fosse che si tratta di una circostanza reale e non di una messa in scena.

"Non riesco a togliermelo dalla testa" sono le sue ultime parole nel filmato. L'estratto è stato condiviso a pochi giorni dalla sentenza che ha confermato i timori di Richens: la corte Oxford lo ha condannato alla prigione a vita, probabilmente anche in ragione delle sue dichiarazioni che sembrano non curarsi neanche lontanamente del fatto di aver tolto una vita.

Difficile dare una definizione all'accaduto, ma è evidente che sul piano del marketing Rockstar abbia svolto un lavoro impeccabile.

gnpb09 Febbraio 2026, 11:31 #1
Che dire, l'ergastolo se lo merita doppio per questa dichiarazione.
Gringo [ITF]09 Febbraio 2026, 11:33 #2
Bè dai, chiede di venir messo nelle carceri Italiane, gli permetteranno di fare l'università poi al primo esame se la mocca....
Poi quì siamo Ultra Permissivi, avrà una cella 12m x 12m con TV divano cameriera....
Gnubbolo09 Febbraio 2026, 11:35 #3
l'humor inglese è devastante, ma anche il nostro non scherza.. l'operatore di macchina a Sergio Leone.
o- direttore direttore coso, il cowboy è caduto dalla terrazza, è morto !
s- recuperate il costume per dio !!!
StylezZz`09 Febbraio 2026, 11:49 #4
Io oltre l'ergastolo lo avrei messo in una cella con dentro una PS5 Pro + GTA VI ma senza il cavo di alimentazione.
raxas09 Febbraio 2026, 11:52 #5
ma dai GTA X non si nega al malato terminale,
per questo tale non gli si concede di giocarci , una punizione

le pene non dovrebbero essere altro che impedire il "giocamento"
dei game dipendenti,
la prossima frontiera dei diritti e delle pene
R@nda09 Febbraio 2026, 11:52 #6
Io invece lo metterei davvero in una cella a giocare Gta per sempre, ogni giorno, 24/24h senza poter smettere.
redeagle09 Febbraio 2026, 11:54 #7
E da Novella 2000 è tutto.
Saturn09 Febbraio 2026, 12:07 #8
Boh.

Assassinio a parte, non ho approfondito le dinamiche, una persona che reagisce in tal modo dopo aver compiuto un atto così definitivo e in previsione di qualcosa di altrettanto duro come una condanna a vita, qui logicamente stiamo parlando di una persona profondamente malata mentalmente.

Provo solo compassione in questa storia. Divertimento/ironia zero.

D'accordo che tutto questo è avvenuto in Inghilterra, ma è l'ennesima certificazione dello squallore e del fallimento di una società intera.

Poi oh dicessi, un morto "ogni morte di Papa", ancora ancora, ma notizie così sono diventate "la normalità". E se è questa la normalità, forse sarebbe il caso di fermarsi e rivedere tutto.

O forse no, del resto chissenefrega, siamo otto miliardi, uno più, uno meno.

Ma ricordate sempre che la sanità mentale non è un diritto acquisito, una condizione di base, un qualcosa che nel 99% hai "di fabbrica".

Ormai è diventata una lotta quotidiana. E vince chi in questo mondo impazzito riesce a rimanere, costantemente, tutti i giorni, sano di mente. Un'altra crudele forma di selezione naturale.

...mi sono molto depresso.

'tacci dell'Inglese, di GTA e miei che ho aperto questa notizia.
SpyroTSK09 Febbraio 2026, 13:18 #9
Originariamente inviato da: StylezZz`
Io oltre l'ergastolo lo avrei messo in una cella con dentro una PS5 Pro + GTA VI ma senza il cavo di alimentazione.


Perché non fare una cella a fianco alla sala svago della polizia, con la parete divisoria in triplo vetro balistico, così che il tizio possa godersi la vista di un poliziotto che gioca a GTA 6? Quando però non c'è il poliziotto, si potrebbero far partire delle dirette live di gamer che giocano a GTA 6. Ovviamente il tutto comprensivo di audio con volume al massimo dentro la cella.
Hiei360009 Febbraio 2026, 13:37 #10
Se il tizio avrebbe detto The Elder Scrolls 6 invece di GTA 6 gli avrei detto "Tranquillo, per quello c'è un altro secolo almeno"
