Arkane Studios: prima di Dishonored era al lavoro su Thief 4 e su un gioco dedicato a Blade Runner

Arkane Studios: prima di Dishonored era al lavoro su Thief 4 e su un gioco dedicato a Blade Runner

Arkane Studios stava per sviluppare un nuovo Thief e un gioco di Blade Runner prima della nascita di Dishonored. Raphael Colantonio e Harvey Smith hanno raccontato che Bethesda propose entrambi i progetti allo studio

di pubblicata il , alle 09:41 nel canale Videogames
 

Prima di creare Dishonored, gli sviluppatori di Arkane Studios erano vicinissimi a lavorare su due progetti: un nuovo capitolo di Thief e un videogioco ambientato nell'universo di Blade Runner. La rivelazione arriva dagli ex co-direttori dello studio, Raphael Colantonio e Harvey Smith, durante una lunga conversazione dedicata alla storia dello studio.

Secondo Colantonio, Bethesda aveva proposto ad Arkane di sviluppare un nuovo capitolo della serie Thief, convinta che lo studio fosse perfetto per raccoglierne l'eredità. Per gli sviluppatori si trattava di una proposta irresistibile: sia Thief sia Blade Runner erano tra le opere che più avevano influenzato la loro visione creativa.

Smith ha raccontato che il team aveva già preparato un concept molto avanzato per "Thief 4", completo di video dimostrativi e idee di gameplay. Parallelamente, Arkane stava sperimentando meccaniche di combattimento per un possibile gioco di Blade Runner, lavorando persino sui movimenti "innaturali" dei replicanti, ispirandosi ai consigli di Doug Church, storico designer degli immersive sim.

Arkane Studios nearly worked on Thief 4 or a Blade Runner game before they made 'Dishonored'. 9:30 youtu.be/ZVq0af9DwPU

[image or embed]

-- Knoebel (@knoebel.bsky.social) 23 maggio 2026 alle ore 21:45

Da Thief 4 a Dishonored passando per Blade Runner: il lavoro di Arkane Studios

L'idea era quella di creare un'esperienza intensa e immersiva, fedele alle atmosfere cupe e futuristiche del film. Smith ha definito la storia pensata per Blade Runner "straordinaria", mentre Colantonio ha ammesso che il team era così entusiasta da avere difficoltà a concentrarsi su un solo progetto.

Alla fine, però, nessuno dei due giochi venne realizzato. Bethesda suggerì invece ad Arkane di continuare a sviluppare il progetto originale dello studio, che sarebbe poi diventato Dishonored. Secondo Colantonio, le fondamenta di Dishonored derivano direttamente dal prototipo di Thief 4.

Eppure, anche se quei giochi non videro mai la luce, la loro eredità sopravvive chiaramente nello stile di Dishonored: stealth, libertà d'approccio e ambientazioni dense di atmosfera. Un'eredità che ha reso il titolo uno degli immersive sim più amati degli ultimi anni.

I migliori sconti su Amazon oggi
-37%

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

89.90 56.90 Compra ora
-37%

TCL 43T6C 43'' QLED TV 4K HDR, Fire TV (Smart tv con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

259.90 Compra ora
-13%

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

399.00 349.00 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ripper8926 Maggio 2026, 09:59 #1
Quindi ? Scusate ma chissenefrega !
Dove sono le nuove uscite ?

Dovè Batman !!!!?

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^