Arkane Studios: prima di Dishonored era al lavoro su Thief 4 e su un gioco dedicato a Blade Runner

Arkane Studios stava per sviluppare un nuovo Thief e un gioco di Blade Runner prima della nascita di Dishonored. Raphael Colantonio e Harvey Smith hanno raccontato che Bethesda propose entrambi i progetti allo studio

Prima di creare Dishonored, gli sviluppatori di Arkane Studios erano vicinissimi a lavorare su due progetti: un nuovo capitolo di Thief e un videogioco ambientato nell'universo di Blade Runner. La rivelazione arriva dagli ex co-direttori dello studio, Raphael Colantonio e Harvey Smith, durante una lunga conversazione dedicata alla storia dello studio.

Secondo Colantonio, Bethesda aveva proposto ad Arkane di sviluppare un nuovo capitolo della serie Thief, convinta che lo studio fosse perfetto per raccoglierne l'eredità. Per gli sviluppatori si trattava di una proposta irresistibile: sia Thief sia Blade Runner erano tra le opere che più avevano influenzato la loro visione creativa.

Smith ha raccontato che il team aveva già preparato un concept molto avanzato per "Thief 4", completo di video dimostrativi e idee di gameplay. Parallelamente, Arkane stava sperimentando meccaniche di combattimento per un possibile gioco di Blade Runner, lavorando persino sui movimenti "innaturali" dei replicanti, ispirandosi ai consigli di Doug Church, storico designer degli immersive sim.

Da Thief 4 a Dishonored passando per Blade Runner: il lavoro di Arkane Studios

L'idea era quella di creare un'esperienza intensa e immersiva, fedele alle atmosfere cupe e futuristiche del film. Smith ha definito la storia pensata per Blade Runner "straordinaria", mentre Colantonio ha ammesso che il team era così entusiasta da avere difficoltà a concentrarsi su un solo progetto.

Alla fine, però, nessuno dei due giochi venne realizzato. Bethesda suggerì invece ad Arkane di continuare a sviluppare il progetto originale dello studio, che sarebbe poi diventato Dishonored. Secondo Colantonio, le fondamenta di Dishonored derivano direttamente dal prototipo di Thief 4.

Eppure, anche se quei giochi non videro mai la luce, la loro eredità sopravvive chiaramente nello stile di Dishonored: stealth, libertà d'approccio e ambientazioni dense di atmosfera. Un'eredità che ha reso il titolo uno degli immersive sim più amati degli ultimi anni.