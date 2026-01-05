ARC Raiders: svelati alcuni dettagli sul matchmaking, giochi in modo amichevole? Vieni abbinato a giocatori simili

ARC Raiders, l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios, continua a distinguersi non solo per il suo gameplay solido, ma anche per una community sorprendentemente collaborativa. Il titolo ha chiuso il 2025 in vetta alle classifiche di vendita su Steam e ha superato quattro milioni di copie vendute in meno di due settimane, diventando uno dei maggiori successi recenti del genere.

Ora arriva anche la conferma ufficiale di uno degli aspetti più discussi dal pubblico: l'esistenza di un sistema di matchmaking basato sull'aggressività dei giocatori. Durante una sessione di gioco con Dean Takahashi di GamesBeat, il CEO di Embark, Patrick Söderlund, ha spiegato che ARC Raiders utilizza effettivamente un meccanismo che tende a mettere insieme giocatori con comportamenti simili.

Chi preferisce concentrarsi sul PvE e limitare i conflitti con altri utenti ha maggiori probabilità di incontrare giocatori "amichevoli", mentre chi è più incline al PvP verrà accoppiato con avversari dallo stile più aggressivo. Söderlund ha però precisato che non si tratta di un sistema perfetto: "non è una scienza esatta".

Da cosa nasce la scelta di un determinato matchmaking di ARC Raiders?

Secondo il CEO, la scelta nasce da una necessità concreta. Con la crescita del gioco e della sua base di utenti, il rischio di esperienze negative per i giocatori meno competitivi è aumentato. Introdurre un sistema di questo tipo permette a chi vuole esplorare, saccheggiare e combattere le macchine ARC senza stress eccessivo di farlo in un ambiente più adatto al proprio stile di gioco.

Il matchmaking di ARC Raiders, tuttavia, non si basa solo sull'aggressività. Söderlund ha chiarito che il primo fattore resta il livello di abilità, seguito dalla composizione del gruppo. Solo successivamente entra in gioco il parametro che valuta quanto un giocatore sia propenso al PvP o al PvE, una funzione introdotta da circa una settimana.

Il risultato è un ecosistema più equilibrato, dove chi adotta un approccio cooperativo tende a ricevere fiducia e collaborazione in cambio, mentre i giocatori più combattivi trovano pane per i loro denti. Ovviamente, gli imprevisti non mancano: anche i giocatori solitari e pacifici possono incappare in scontri indesiderati, ma il sistema riduce sensibilmente queste situazioni.