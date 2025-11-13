ARC Raiders si espande con il nuovo aggiornamento: arriva la nuova mappa e un nemico più potente della Regina
ARC Raiders si espande con l'aggiornamento "North Line" disponibile da oggi. Introduce la nuova mappa Stella Montis, sbloccabile tramite l'evento comunitario "Breaking New Ground", oltre a nuovi nemici, armi e contenuti di lore. Previsti anche bilanciamenti, ricompense stagionali e una roadmap aggiornata per il supporto live del gioco.di Francesco Messina pubblicata il 13 Novembre 2025, alle 14:01 nel canale Videogames
Il mondo di ARC Raiders si prepara a un'espansione significativa con l'arrivo del suo primo grande aggiornamento post-lancio, intitolato "North Line", in uscita oggi, 13 novembre. Questo update non solo introduce una nuova mappa, ma anche nuovi nemici, armi e contenuti di lore che arricchiranno l'esperienza dei giocatori.
La nuova area, Stella Montis, rappresenta un territorio tutto da esplorare. Tuttavia, non sarà accessibile immediatamente: per sbloccarla, i giocatori dovranno partecipare al primo evento comunitario del gioco, intitolato "Breaking New Ground".
Dopo aver completato cinque spedizioni, si potranno contribuire materiali come Metal Parts, Rubber Parts, Plastic Parts, Chemicals e Fabric. Ogni contributo fornirà Merits, la valuta che "alimenterà la prossima fase di progressione" la Phase 2: "Staking Our Claim", con nuove ricompense e sfide disponibili fino a dicembre.
Cosa offre il nuovo aggiornamento di Arc Raiders: ulteriori dettagli
La mappa Stella Montis promette scoperte molto utili e interessanti: dai "materiali rari" a nuovi oggetti di gameplay, fino a schemi di antiche tecnologie dimenticate. Inoltre, offrirà nuove informazioni narrative sulle origini dell'umanità nello spazio e su come i suoi fallimenti possano aver scatenato la furia degli ARC. Il nome stesso, "Stella Montis", dal latino "Stella della Montagna", aggiunge un alone di mistero che i fan (moltissimi fan) non vedono l'ora di esplorare.
Sul fronte del combattimento, l'aggiornamento introduce nuove armi e minacce mai viste prima. I giocatori potranno ottenere una nuova arma leggendaria, due tipi di granate e tre nuove mine, ma dovranno conquistarsele sul campo. Il nuovo nemico, The Shredder, metterà alla prova le abilità a corto raggio, mentre la temibile Matriarch promette di essere più potente della stessa Queen, comparendo solo in condizioni specifiche della mappa.
Oltre ai nuovi contenuti, questo aggiornamento segna un importante passo avanti per il supporto live del gioco, con ricompense stagionali, bilanciamenti e miglioramenti al gameplay. I fan potranno scoprire ulteriori dettagli quando verranno pubblicate le note ufficiali della patch, insieme alla roadmap aggiornata.
non a caso il team di arc è fatto da ex team di dice che hanno fatto i battlefield belli mentre ora bf6 è sviluppato dal team di burnout e nfs (quelli brutti) e dai creatori di cod infatti bf6 è un orrendo clone di cod
