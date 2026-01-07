ARC Raiders potrebbe diventare un film o una serie TV: numerose offerte in arrivo per Embark

ARC Raiders ha attirato numerose offerte per adattamenti cinematografici e televisivi grazie al suo enorme successo commerciale. Il CEO di Embark Studios, Patrick Söderlund, si dice interessato ma prudente: l'IP si presta bene a film e serie TV, purché il progetto venga realizzato con cura

ARC Raiders continua a essere uno dei fenomeni videoludici più rilevanti degli ultimi anni e il suo successo non è passato inosservato nemmeno a Hollywood. Dopo aver conquistato la scena multiplayer ed essere riuscito a vendere oltre 12 milioni di copie in pochi mesi, il titolo di Embark Studios ha attirato l'attenzione di numerose società interessate a realizzare adattamenti cinematografici e televisivi.

A confermarlo è stato direttamente il CEO dello studio, Patrick Söderlund, durante una sessione di gioco con Dean Takahashi di GamesBeat. Söderlund ha rivelato che molte aziende si sono fatte avanti con proposte per trasformare ARC Raiders in una serie TV o in un film. Secondo le sue parole, l'interesse è enorme e le offerte sono decisamente "allettanti".

Tuttavia, il dirigente ha sottolineato come Embark Studios non abbia alcuna intenzione di affrettare i tempi. L'idea di un adattamento crossmediale è vista con entusiasmo, ma solo a patto che venga realizzata nel modo giusto, rispettando l'identità e il potenziale narrativo dell'IP.

Le parole di Söderlund sulla possibilità che Arc Raiders diventi un film o una serie TV

"Non ci dispiacerebbe farlo, sarebbe divertente, ma deve essere fatto nel modo corretto", ha spiegato Söderlund, aggiungendo che, al momento, nessuno all'interno del team sta lavorando attivamente a un progetto per il cinema o la televisione. Questo approccio prudente riflette una crescente consapevolezza nell'industria: non basta cavalcare il successo di un videogioco, ma è fondamentale costruire un adattamento che sappia valorizzare l'universo originale e incontrare le aspettative dei fan.

Il contesto, però, è decisamente favorevole. Negli ultimi anni, gli adattamenti di videogiochi hanno ottenuto risultati straordinari, come dimostrano il successo globale di The Super Mario Bros. Movie e il grande consenso di pubblico e critica per serie come The Last of Us su HBO e Fallout su Amazon.

In questo scenario, ARC Raiders sembra avere tutte le carte in regola per compiere il salto verso altri media, grazie al suo mondo post-apocalittico, all'estetica distintiva e alle tematiche che si prestano bene a una narrazione seriale o cinematografica. Nel frattempo, il gioco continua a evolversi.