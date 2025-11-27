ARC Raiders non si ferma, è un grandissimo successo: le vendite sono impressionanti

ARC Raiders è un successo: il gioco potrebbe aver già raggiunto la quota record di ben 7 milioni di copie vendute in appena un mese dal lancio commerciale, considerando sia la versione PC che quelle console

Il mondo dei videogiochi sta ancora elaborando il successo, in parte inaspettato, di ARC Raiders. Il nuovo titolo di Embark Studios, ha convinto gli utenti e sta registrando risultati commerciali ottimi, come confermano le ultime stime.

Un successo incredibile

Secondo un nuovo report, ARC Raiders avrebbe già venduto circa 7 milioni di copie, di cui ben 4 milioni solo su Steam. Le restanti, invece, riguardano le versioni console (PS5 e Xbox Series X e Series S). A contribuire al successo del titolo avrebbe giocato un ruolo importante il prezzo di lancio (39,99 euro) oltre al supporto software registrato in queste settimane (con l'arrivo dell'aggiornamento North Line) e, naturalmente, un gameplay che ha convinto i videogiocatori.

Stando a quanto riportato da Steam Charts, inoltre, il gioco ha raggiunto un picco di oltre 459 mila giocatori in contemporanea. Si tratta di numeri che certificano il successo del titolo a un mese di distanza dal debutto.

I dati ufficiali sulle vendite, diffusi dal publisher Nexon, confermano che il gioco ha superato 4 milioni di copie vendute. I numeri in questione sono stati diffusi più di una settimana fa e potrebbero essere stati già ampiamente superati.

Il team di sviluppo ha già confermato la volontà di rilasciare diversi nuovi contenuti per ARC Raiders, con un nuovo update già nel corso delle prossime settimane. Considerando il successo ottenuto nel primo mese, è chiaro che il titolo continuerà a far parlare di sé anche nel prossimo futuro e potrebbe "ispirare" altri studi di sviluppo nella realizzazione di giochi in grado di replicare il successo ottenuto dal prodotto di Embark Studios.