ARC Raiders non si accontenta: nel 2026 arrivano mappe più grandi, sfide inedite e bottini migliori

Embark Studios ha confermato che ARC Raiders riceverà nel 2026 più mappe di dimensioni variabili, alcune più piccole e altre più grandi delle attuali. Ogni nuova area offrirà esperienze inedite, con condizioni ambientali, nemici e loot diversi. Una roadmap ufficiale è attesa a breve

Embark Studios guarda con grande ambizione al 2026 per ARC Raiders, uno dei live service di maggior successo degli ultimi anni. Nonostante molti titoli del genere abbiano già svelato in dettaglio i loro piani futuri, il team svedese ha preferito muoversi con cautela, forte di risultati impressionanti: oltre 12,4 milioni di copie vendute e un'accoglienza estremamente positiva da parte di critica e giocatori.

A fare chiarezza sui contenuti in arrivo è stato Virgil Watkins, design lead del progetto, che in un'intervista a GamesRadar+ ha confermato l'arrivo di più mappe nel corso del 2026. Watkins ha spiegato che queste nuove ambientazioni saranno pensate "lungo uno spettro di dimensioni", con l'obiettivo di supportare diversi stili di gioco. Alcune mappe saranno più contenute, mentre altre potrebbero addirittura superare in scala quelle attualmente disponibili nel gioco.

Embark, tuttavia, non intende limitarsi ad aumentare il numero delle mappe. Ogni nuova area sarà accompagnata da esperienze inedite, studiate per rendere il gameplay realmente diverso. Questo significa condizioni ambientali particolari, variazioni climatiche, nuove tipologie di nemici o composizioni più complesse, oltre a un'escalation nella qualità e nel valore del bottino disponibile. L'obiettivo è evitare contenuti superficiali e puntare invece su aggiornamenti che abbiano un'identità ben definita.

Nuove mappe e ulteriori dettagli sul supporto per Arc Raiders

Un altro elemento centrale nella filosofia del team è la coesione tematica. Secondo Watkins, una nuova mappa non deve essere solo "un nuovo posto dove giocare", ma deve trasmettere un'idea chiara e riconoscibile. Nemici, oggetti, atmosfera ed eventi devono convergere verso un'esperienza che invogli i giocatori a tornare, con aggiornamenti capaci di creare entusiasmo e senso di scoperta.

Oltre alle nuove mappe, Embark continua a sperimentare con le condizioni ambientali. Alcuni giocatori hanno già scoperto indizi che suggeriscono l'introduzione di paludi tossiche, ambienti che andrebbero oltre i semplici modificatori, proponendo nuove sfide come l'attivazione di purificatori d'aria. Un approccio che richiama quanto visto con l'evento Cold Snap, molto apprezzato dalla community.

Naturalmente, i contenuti futuri non si fermeranno qui. I fan possono aspettarsi nuovi Raider Deck, armi aggiuntive, miglioramenti alla qualità della vita e probabilmente un'espansione del roster di ARC, che secondo molti necessita di essere ampliato.