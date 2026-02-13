ARC Raiders ha sfiorato il milione di utenti in gioco contemporaneamente

ARC Raiders ha sfiorato il milione di utenti in gioco contemporaneamente

ARC Raiders domina il mercato: il titolo di Embark Studios ha superato 14 milioni di copie vendute, con picchi di 960.000 giocatori contemporanei a gennaio. Secondo i dati Nexon, lo sparatutto mantiene una fidelizzazione altissima con 6 milioni di utenti attivi settimanali, consolidandosi come il nuovo punto di riferimento del genere extraction.

di pubblicata il , alle 08:00 nel canale Videogames
 

Arc Raiders è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi. Il titolo, che ha debuttato lo scorso autunno, sta continuando a registrare ottime vendite e, soprattutto, riesce a trattenere e intrattenere i videogiocatori, come confermano i dati ufficiali diffusi da Nexon, la società proprietaria del team di sviluppo Embark Studios.

Ricordiamo che il titolo è stato anche il gioco più venduto del mese di gennaio, secondo una recente analisi. I dati forniti da Nexon si concentrano sul numero di giocatori contemporanei e sugli utenti attivi che, anche a distanza di mesi, continuano ad accedere al gioco. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un successo continuo

Dai dati dell'ultima trimestrale di Nexon è possibile recuperare alcune informazioni sul successo di Arc Raiders. Il gioco, infatti, ha raggiunto un picco di 960.000 giocatori contemporanea nel corso del mese di gennaio (ricordiamo che il titolo è disponibile su PC, PlayStation 5 e console Xbox). In media, inoltre, ogni settimana hanno effettuato almeno una partita con il gioco ben 6 milioni di utenti.

Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie a performance commerciali ottime. Le ultime informazioni disponibili, infatti, confermano che il gioco ha superato quota 14 milioni di copie vendute fino a oggi e continua a far segnare ottimi risultati. Alcune fonti hanno già confermato che il muro delle 15 milioni di copie vendute è stato superato. Grazie al supporto di Embark Studios e all'arrivo di nuovi contenuti, tra cui mappe più grandi e novità di gameplay, Arc Raiders potrebbe continuare ad attirare giocatori.

I migliori sconti su Amazon oggi
-21%

TCL 43T6C 43'' QLED TV 4K HDR, Fire TV (Smart tv con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

329.00 259.90 Compra ora
-27%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 69.90 Compra ora
-25%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 74.99 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^