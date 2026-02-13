ARC Raiders ha sfiorato il milione di utenti in gioco contemporaneamente

Arc Raiders è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi. Il titolo, che ha debuttato lo scorso autunno, sta continuando a registrare ottime vendite e, soprattutto, riesce a trattenere e intrattenere i videogiocatori, come confermano i dati ufficiali diffusi da Nexon, la società proprietaria del team di sviluppo Embark Studios.

Ricordiamo che il titolo è stato anche il gioco più venduto del mese di gennaio, secondo una recente analisi. I dati forniti da Nexon si concentrano sul numero di giocatori contemporanei e sugli utenti attivi che, anche a distanza di mesi, continuano ad accedere al gioco. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un successo continuo

Dai dati dell'ultima trimestrale di Nexon è possibile recuperare alcune informazioni sul successo di Arc Raiders. Il gioco, infatti, ha raggiunto un picco di 960.000 giocatori contemporanea nel corso del mese di gennaio (ricordiamo che il titolo è disponibile su PC, PlayStation 5 e console Xbox). In media, inoltre, ogni settimana hanno effettuato almeno una partita con il gioco ben 6 milioni di utenti.

Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie a performance commerciali ottime. Le ultime informazioni disponibili, infatti, confermano che il gioco ha superato quota 14 milioni di copie vendute fino a oggi e continua a far segnare ottimi risultati. Alcune fonti hanno già confermato che il muro delle 15 milioni di copie vendute è stato superato. Grazie al supporto di Embark Studios e all'arrivo di nuovi contenuti, tra cui mappe più grandi e novità di gameplay, Arc Raiders potrebbe continuare ad attirare giocatori.