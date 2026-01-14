ARC Raiders è sempre più un successo: vendite record e quasi 1 milione di giocatori in contemporanea

ARC Raiders ha convinto i giocatori: il titolo ha superato quota 12,4 milioni di copie vendute e ha sfiorato il milione di giocatori in contemporanea su tutte le piattaforme su cui è disponibile

ARC Raiders è stato uno dei principali successi del 2025 per il settore videoludico. Il gioco ha sorpreso il mercato e ha conquistato gli utenti, raccogliendo ottime recensioni e registrando subito vendite molto elevate. Le ultime informazioni in tal senso confermano il successo del gioco di Embark Studios.

Un gioco da record

Come confermato in queste ore da Alinea Analytics, ARC Raiders ha registrato un nuovo record di vendite. Il gioco, lanciato lo scorso 30 ottobre, in poco più di due mesi è riuscito a toccare quota 12,4 milioni di unità vendute. Il traguardo delle 13 milioni di copie è, quindi, sempre più vicino.

Si tratta di un risultato ben superiore alle stime pre-lancio e che conferma l'ottimo lavoro svolto da Embark Studios. Il team è riuscito a creare un prodotto in grado di convincere gli utenti. Il gioco, considerando l'enorme successo registrato, è pronto a diventare un film o una serie TV.

Dai dati emersi in queste ore, inoltre, il gioco è riuscito a toccare un massimo di 960.000 giocatori in contemporanea, probabilmente considerando tutte le piattaforme di disponibilità, avvicinandosi al traguardo del milione di giocatori in contemporanea, che potrebbe essere raggiunto nel corso delle prossime settimane.

Patrick Söderlund, fondatore e CEO di Embark Studios, ha commentato: "Raggiungere 12,4 milioni di unità è un traguardo enorme, che non sarebbe mai stato raggiunto senza il contributo dei nostri giocatori. La community dei raider ha partecipato a questo viaggio fin dall'inizio, e le loro idee e il loro entusiasmo continuano a guidare il gioco verso il futuro".