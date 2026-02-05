ARC Raiders chiude un mese da record: è stato il gioco più venduto di gennaio 2026

ARC Raiders non si ferma più: il gioco è stato il titolo più venduto su Steam e su console nel corso del mese di gennaio 2026 e ha venduto complessivamente 15 milioni di copie in tutto il mondo

ARC Raiders si conferma un grande successo commerciale. Il gioco, infatti, sta conquistando milioni di videogiocatori in tutto il mondo su Steam ma anche su console PlayStation e Xbox. Un nuovo report ha confermato che il titolo di Embark Studio è stato il gioco più venduto di gennaio 2026, sia su PC che su console.

Un successo incredibile

Secondo Alinea Analytics, ARC Raiders è stato il gioco più venduto di gennaio 2026, conquistando questo titolo per il terzo mese consecutivo, dopo aver dominato il mercato nella parte finale dello scorso anno.

Il gioco avrebbe venduto 1,5 milioni di copie su Steam e circa 1,7 milioni di copie su PlayStation e Xbox nel corso del mese appena terminato. Per effetto di questi risultati, il titolo ha ora raggiunto 15 milioni di copie vendute, considerando tutte le piattaforme.

L'indagine stima che ARC Raiders è riuscito a ottenere almeno 500 milioni di dollari di ricavi. Nel frattempo, gli utenti attivi mensili sono in crescita: nel corso del mese di gennaio 2026 è stato raggiunta la quota record di 10 milioni, con un incremento dell'8% rispetto ai dati di dicembre 2025.

Secondo i dati di Steamdb, il gioco continua a mantenersi ben al di sopra la quota dei 200 mila giocatori attivi in contemporanea, confermandosi come un titolo di grande successo in grado di conquistare gli utenti. Nel frattempo, il gioco prepara l'arrivo di nuovi contenuti con l'obiettivo di confermarsi anche nel prossimo futuro come un punto di riferimento del mondo videoludico.