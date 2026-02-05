ARC Raiders chiude un mese da record: è stato il gioco più venduto di gennaio 2026

ARC Raiders chiude un mese da record: è stato il gioco più venduto di gennaio 2026

ARC Raiders non si ferma più: il gioco è stato il titolo più venduto su Steam e su console nel corso del mese di gennaio 2026 e ha venduto complessivamente 15 milioni di copie in tutto il mondo

di pubblicata il , alle 09:21 nel canale Videogames
 

ARC Raiders si conferma un grande successo commerciale. Il gioco, infatti, sta conquistando milioni di videogiocatori in tutto il mondo su Steam ma anche su console PlayStation e Xbox. Un nuovo report ha confermato che il titolo di Embark Studio è stato il gioco più venduto di gennaio 2026, sia su PC che su console

Un successo incredibile

Secondo Alinea Analytics, ARC Raiders è stato il gioco più venduto di gennaio 2026, conquistando questo titolo per il terzo mese consecutivo, dopo aver dominato il mercato nella parte finale dello scorso anno.

Il gioco avrebbe venduto 1,5 milioni di copie su Steam e circa 1,7 milioni di copie su PlayStation e Xbox nel corso del mese appena terminato. Per effetto di questi risultati, il titolo ha ora raggiunto 15 milioni di copie vendute, considerando tutte le piattaforme.

L'indagine stima che ARC Raiders è riuscito a ottenere almeno 500 milioni di dollari di ricavi. Nel frattempo, gli utenti attivi mensili sono in crescita: nel corso del mese di gennaio 2026 è stato raggiunta la quota record di 10 milioni, con un incremento dell'8% rispetto ai dati di dicembre 2025.

Secondo i dati di Steamdb, il gioco continua a mantenersi ben al di sopra la quota dei 200 mila giocatori attivi in contemporanea, confermandosi come un titolo di grande successo in grado di conquistare gli utenti. Nel frattempo, il gioco prepara l'arrivo di nuovi contenuti con l'obiettivo di confermarsi anche nel prossimo futuro come un punto di riferimento del mondo videoludico.

I migliori sconti su Amazon oggi
-25%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 74.99 Compra ora
-25%

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

44.38 Compra ora
-31%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 34.49 Compra ora
5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Zappz05 Febbraio 2026, 09:24 #1
Decisamente meritato.
Darkon05 Febbraio 2026, 10:21 #2
Originariamente inviato da: Zappz
Decisamente meritato.


Mi sarebbe anche piaciuto se non ci avessero infilato anche a questo giro l'odiosa componente PvP per cui hai costantemente a che fare con gente tossica che non ti fa fare mezza partita in santa pace.

Potevano mettere dei server PvP dedicati e PvE... invece no, sempre sta cosa di tenere tutti insieme.
Zappz05 Febbraio 2026, 10:29 #3
Si il pvp c'è, però hanno messo un sistema di matchmaking che cerca di dividere i giocatori molesti da quelli tranquilli e funziona abbastanza bene.
Darkon05 Febbraio 2026, 10:31 #4
Originariamente inviato da: Zappz
Si il pvp c'è, però hanno messo un sistema di matchmaking che cerca di dividere i giocatori molesti da quelli tranquilli e funziona abbastanza bene.


Sarò che con l'account familiare l'ho provato solo all'inizio e forse ancora non si era stabilizzato ma ogni 3x2 incontravo gente che faceva PvP a caso.... a volte letteralmente gli salvi e quelli si girano e ti sparano.
Zappz05 Febbraio 2026, 10:34 #5
Si, devi fare un po' di partite prima che si regoli per bene, però dopo funziona e si trova spesso gente molto collaborativa. Poi chiaro che il pirla random può sempre capitare.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^