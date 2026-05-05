Apex Legends, arriva finalmente il supporto alle CPU Ryzen con tecnologia 3D V-Cache
Respawn ha rilasciato l'aggiornamento Overclocked per Apex Legends che migliora sensibilmente le prestazioni sui sistemi di fascia alta e, in particolare, per i PC che sfruttano una CPU AMD Ryzen X3Ddi Vittorio Rienzo pubblicata il 05 Maggio 2026, alle 18:42 nel canale Videogames
Electronic ArtsApex Legends
Con il nuovo aggiornamento Overclocked di Apex, Respawn Entertainment è intervenuta su un problema tecnico insolito che coinvolgeva direttamente le CPU più potenti sul mercato, in particolare i processori AMD Ryzen X3D. Secondo quanto riportato nelle note ufficiali della patch, le prestazioni single-thread particolarmente elevate di queste soluzioni potevano causare anomalie nei calcoli fisici del gioco, soprattutto in condizioni di frame rate estremamente elevato.
Il difetto emergeva più frequentemente su configurazioni capaci di spingere Apex Legends oltre i 500 FPS, scenario in cui la gestione della fisica poteva diventare incoerente e generare comportamenti irregolari, accompagnati anche da fenomeni di stuttering. Il nuovo update introduce quindi una revisione delle prestazioni CPU dedicate ai calcoli fisici, con l'obiettivo di eliminare alla radice queste problematiche.
La correzione si concentra in particolare sulla stabilità del frame time e sulla coerenza delle simulazioni, due elementi fondamentali quando il motore di gioco opera su hardware di fascia altissima. In sostanza, non era l'hardware a mostrare limiti, ma il software a non sfruttare correttamente una potenza di calcolo superiore alle aspettative iniziali degli sviluppatori.
Per la patch note completa con tutte le novità introdotte dall'aggiornamento vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata. Di seguito abbiamo riportato i miglioramenti apportati al motore gioco:
- Le strutture dati di occlusione migliorate, utilizzate per Olympus nell'ultimo aggiornamento di metà stagione, sono state estese a tutte le mappe, con un leggero miglioramento delle prestazioni della CPU
- Risolto un problema che poteva causare occasionali cali di frame rate quando il gioco veniva eseguito a frequenze estremamente elevate (ad esempio, 240+)
- Occlusione ambientale migliorata, che include una nuova occlusione speculare. Questa risulta più veloce della precedente occlusione ambientale nella maggior parte dei casi, tranne che con impostazioni Alte o Ultra ad alte risoluzioni (4K su PC)
- Migliorata la precisione dell'intensità dei riflessi con cubemap, soprattutto nelle aree in penombra .
- Migliorata la precisione dell'illuminazione ambientale del cielo.
- Migliorata l'illuminazione precalcolata per molti oggetti all'interno della mappa.
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