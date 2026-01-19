Annunciato un altro membro del cast della serie TV di God of War: rivelata l'attrice di Sif

La serie TV di God of War accoglie Teresa Palmer nel ruolo della dea norrena Sif. Lattrice si unisce a Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos. Prodotta da Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, la serie sarà guidata da Ronald D. Moore ed è già stata rinnovata per due stagioni su Prime Video

La serie TV di God of War prodotta da Prime Video continua a prendere forma e, nelle ultime ore, è stato svelato un nuovo e importante nome del cast principale. Secondo un report pubblicato da Deadline, sarà Teresa Palmer a interpretare la dea norrena Sif nell'adattamento live action ispirato alla celebre saga videoludica di Santa Monica Studio.

Teresa Palmer è un'attrice australiana con una carriera solida e variegata, capace di spaziare tra generi molto diversi. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per Warm Bodies (2013), una commedia romantica a tema zombie che le ha garantito grande visibilità internazionale, ma anche per la serie britannica A Discovery of Witches. La sua esperienza in produzioni dazione, horror e romantiche la rende una scelta interessante per un personaggio complesso come Sif.

Nella serie di God of War, Palmer vestirà i panni della dea della terra, del raccolto e della famiglia, una figura introdotta ufficialmente nell'universo del franchise con God of War: Ragnarök. Sif è una presenza autorevole tra gli Aesir: è la moglie di Thor, madre biologica di Thrud e madre adottiva di Magni e Modi. Il personaggio è noto per la sua forza interiore, il suo ruolo politico tra gli dèi nordici e per un lato emotivo che arricchisce ulteriormente la mitologia del mondo di God of War.

Teresa Palmer: è lei l'attrice che interpreta Sif nella serie di God of War

L'ingresso di Teresa Palmer rappresenta un passo significativo nella fase di pre-produzione della serie, che procede attualmente a Vancouver. Al momento, l'unico altro membro del cast confermato ufficialmente è Ryan Hurst, scelto per interpretare Kratos, protagonista assoluto della saga. La scelta di Hurst ha già attirato grande attenzione, alimentando le aspettative dei fan sul tono e sull'intensità dell'adattamento televisivo.

La serie TV di God of War è una produzione congiunta di Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, e sarà distribuita in esclusiva su Prime Video. Alla guida del progetto c'è Ronald D. Moore, showrunner di grande esperienza noto per lavori come Outlander e For All Mankind. Amazon ha già dimostrato una forte fiducia nel progetto, ordinando direttamente due stagioni della serie.

Con il casting ancora in corso e una produzione di alto profilo alle spalle, l'adattamento televisivo di God of War si prepara a essere uno dei titoli più ambiziosi e attesi del catalogo Prime Video, puntando a portare sullo schermo la mitologia nordica e il dramma epico che hanno reso la saga un'icona del mondo videoludico.