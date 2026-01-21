Annunciato Life is Strange: Reunion. Max e Chloe tornano insieme per il finale della saga

Life is Strange: Reunion segna il ritorno di Max Caulfield e Chloe Price in un capitolo conclusivo della saga. Ambientato dopo il primo gioco, rispetta tutte le scelte passate, introduce nuovi poteri e pone le protagoniste davanti a decisioni drammatiche prima di un disastro imminente

Square Enix e Deck Nine hanno annunciato ufficialmente Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della celebre saga narrativa, che segna il ritorno delle amatissime Max Caulfield e Chloe Price come protagoniste congiunte. Il gioco uscirà il 26 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, e viene presentato come il "finale emozionante della saga di Max e Chloe".

Ambientato dopo gli eventi del primo Life is Strange, Reunion affronta direttamente le conseguenze della scelta finale tra "Bay" e "Bae". Qualunque decisione il giocatore abbia preso in passato verrà rispettata attraverso dialoghi ramificati e ricordi frammentati che influenzano soprattutto Chloe, tormentata da flashback e memorie impossibili. Il ritorno di Chloe viene spiegato narrativamente grazie ai nuovi poteri di Max, introdotti nel precedente Life is Strange: Double Exposure, che le consentono di spostarsi tra linee temporali parallele.

Sul fronte del gameplay, Max sperimenta una vera e propria "rinascita" del potere di Rewind. In Reunion può restare nel passato attraverso le Polaroid e annullare completamente alcune azioni, ma non cancellarne le conseguenze emotive: i ricordi restano, rendendo le scelte ancora più dolorose. Il Rewind è inoltre descritto come più fluido e reattivo che mai.

Ulteriori dettagli sul gameplay di Life is Strange: Reunion

Chloe, invece, porta con sé la sua abilità distintiva: il Backtalk, che le permette di sopraffare verbalmente gli avversari nei dialoghi chiave e di esplorare aree del campus di Caledon University precluse a Max. Le due protagoniste dovranno collaborare per affrontare una nuova minaccia: entro tre giorni, un incendio devastante distruggerà l'università.

La sinossi ufficiale sottolinea il peso emotivo della storia: Chloe è il più grande rimpianto di Max, e ora ha bisogno del suo aiuto. Tuttavia, Max è già in crisi e non può fermare il disastro da sola. Le decisioni che le due dovranno prendere saranno "devastanti" e determineranno se riusciranno o meno a costruire un futuro insieme, prima che tutto vada in fiamme. È confermato anche il ritorno della romance tra Max e Chloe, una notizia che ha entusiasmato i fan storici.

L'annuncio arriva dopo il controverso Life is Strange: Double Exposure (novembre 2024), accolto da forti critiche per la gestione della continuità narrativa. Il gioco si è rivelato un insuccesso commerciale e ha portato a licenziamenti in Deck Nine, segnando un momento difficile per lo studio.