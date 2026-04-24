Annunciato Assassin's Creed Black Flag Resynced: data d'uscita, requisiti PC, edizioni e tutto ciò che c'è da sapere

Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake in uscita il 9 luglio 2026. Il gioco introduce grafica migliorata, ray tracing e gameplay aggiornato. Svelati anche i requisiti PC e le edizioni disponibili, dalla Standard alla Collector's, con contenuti aggiuntivi e bonus preordine dedicati ai fan

Ubisoft ha finalmente ufficializzato Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake del celebre quarto capitolo della saga, confermando una delle voci più insistenti degli ultimi tempi. Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 luglio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, accompagnato da un trailer di presentazione che ha messo in evidenza le numerose migliorie introdotte.

Il titolo ripropone la storia originale, riportando i giocatori nei panni di Edward Kenway, carismatico pirata e capitano della Jackdaw. L'avventura si svolge tra i Caraibi, nel pieno dello scontro tra Assassini e Templari, mantenendo intatta la struttura narrativa che ha reso celebre il capitolo originale, ma arricchendola con una veste tecnica completamente rinnovata.

Uno degli aspetti più evidenti riguarda proprio il comparto grafico. Grazie all'ultima versione del motore Anvil, il gioco offre scenari molto più dettagliati e realistici, tra mari in tempesta, giungle lussureggianti e relitti sommersi. L'introduzione di tecnologie come ray tracing e Dolby Atmos contribuisce a rendere l'esperienza ancora più immersiva, migliorando sia l'illuminazione che il comparto audio.

Non mancano interventi significativi anche sul gameplay. Il sistema di combattimento è stato riprogettato per risultare più dinamico e moderno, con maggiore enfasi su parate e contrattacchi. Anche la furtività e il parkour sono stati migliorati, garantendo movimenti più fluidi e naturali durante esplorazione e fuga. Questi cambiamenti mirano a rendere il gioco più in linea con gli standard attuali, pur mantenendo l'identità originale.

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Assassin's Creed Black Flag Resynced: i dettagli su requisiti, edizioni e prezzi

Per quanto riguarda la versione PC, Ubisoft ha pubblicato requisiti di sistema piuttosto dettagliati. La configurazione minima permette di giocare in Full HD a 30 fps con impostazioni basse, mentre quella consigliata consente di raggiungere i 60 fps con qualità media. Le configurazioni più avanzate puntano invece al 4K a 60 fps con dettagli Ultra, richiedendo hardware di fascia alta come schede video di ultima generazione e processori potenti.

Il gioco supporta inoltre diverse tecnologie moderne, tra cui DLSS, FSR e XeSS, oltre alla risoluzione dinamica e alla generazione di frame. Sono presenti anche opzioni per configurazioni multi-monitor, HDR e supporto ultra-wide, insieme a un benchmark integrato utile per testare le prestazioni.

Oltre agli aspetti tecnici, Ubisoft ha svelato anche le edizioni disponibili al lancio. La versione Standard sarà proposta a 59,99EUR, mentre la Deluxe Edition, disponibile solo in digitale a 69,99EUR, includerà contenuti aggiuntivi cosmetici per il protagonista e la nave. La Collector's Edition, invece, rappresenta l'offerta più completa, con numerosi oggetti fisici da collezione come una statuina di Edward, una mappa in tessuto e altri bonus esclusivi a 199,99EUR

Infine, chi effettuerà il preordine riceverà il Pacchetto Scarlatto di Barba Nera, che include equipaggiamenti esclusivi per il protagonista.