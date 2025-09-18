Annunciato accidentalmente il nuovo gioco della serie Yakuza: si tratta di Kiwami 3

Un presunto leak sul sito ufficiale di Ryu Ga Gotoku Studio avrebbe svelato Yakuza Kiwami 3, nuovo gioco della saga Like A Dragon. Il tutto, in attesa dell'RGG Summit del 24 settembre

A pochi giorni dall'atteso Ryu Ga Gotoku Summit, gli appassionati di Yakuza potrebbero avere un primo assaggio del prossimo titolo della saga. Secondo diverse segnalazioni su Reddit, un elenco apparso brevemente sul sito ufficiale di Ryu Ga Gotoku Studio avrebbe rivelato un nuovo gioco: Yakuza Kiwami 3. La pagina è stata successivamente rimossa, ma non prima che venisse indicizzata da Google e notata dai fan.

Il leak, se confermato, arriva appena una settimana prima del summit annuale dello studio, previsto per mercoledì 24 settembre alle 20:00 PT / 04:00 BST (ore 05:00 italiane), seguito da un RGG Direct che dovrebbe dettagliare ulteriormente le novità. La tradizione vuole che il summit anticipi il Tokyo Game Show, offrendo agli spettatori una panoramica esclusiva dei prossimi progetti di Ryu Ga Gotoku Studio.

I primi giochi Yakuza Kiwami, rilasciati rispettivamente nel 2016 e nel 2017, erano remake dei due capitoli originali della saga Like A Dragon. La comparsa di un presunto Yakuza Kiwami 3 suggerirebbe la continuazione di questa serie di rifacimenti, che punta a modernizzare i classici per le piattaforme contemporanee.

Nuovo gioco della serie Yakuza: manca una conferma ufficiale per Kiwami 3

Lo studio non ha ancora confermato ufficialmente lesistenza di Yakuza Kiwami 3, ma la comparsa improvvisa dellelenco fa pensare che la rivelazione ufficiale possa avvenire proprio durante il summit.

Levento dello scorso anno, sempre in avvicinamento al TGS, aveva visto lannuncio di Like A Dragon: Pirate Yakuza, rilasciato poi il febbraio successivo, confermando la tendenza dello studio a sorprendere i fan con novità importanti in questo periodo dellanno.

Oltre al possibile Yakuza Kiwami 3, è atteso che lo studio fornisca aggiornamenti su Stranger Than Heaven, precedentemente noto come Project Century, ampliando ulteriormente le informazioni sui suoi progetti futuri. Gli appassionati del franchise potranno quindi aspettarsi non solo remake dei classici, ma anche novità completamente inedite che arricchiranno luniverso di Like A Dragon.