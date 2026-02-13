Annunciata la data d'uscita di Death Stranding 2: On the Beach su PC

Death Stranding 2: On the Beach arriverà su PC il 19 marzo 2026, con preordini imminenti. Sviluppata con Nixxes, la versione includerà framerate sbloccato, supporto Ultra Widescreen, tecnologie DLSS e FSR e funzionalità DualSense

Durante lo State of Play di Sony, Kojima Productions ha annunciato ufficialmente l'arrivo su PC di Death Stranding 2: On the Beach, l'atteso sequel dell'opera diretta da Hideo Kojima. Il lancio è fissato per il 19 marzo 2026, mentre i preordini saranno disponibili nelle prossime ore. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che ha mostrato le principali caratteristiche di questa nuova edizione, pensata appositamente per sfruttare al meglio le potenzialità dell'hardware PC.

La conversione è stata realizzata in collaborazione con Nixxes Software, team dei PlayStation Studios noto per l'elevata qualità delle sue trasposizioni su computer. La versione PC offrirà il framerate sbloccato, permettendo ai giocatori di adattare le prestazioni alle capacità della propria configurazione. Sarà inoltre supportata la risoluzione Ultra Widescreen, una caratteristica particolarmente apprezzata dagli utenti che desiderano un'esperienza più immersiva e cinematografica.

Non mancherà il pieno supporto alle funzionalità del controller DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi pensati per aumentare il coinvolgimento durante le fasi di esplorazione e combattimento. Sul fronte tecnologico, il gioco sarà compatibile con le principali soluzioni di upscaling e frame generation, tra cui NVIDIA DLSS e AMD FSR, garantendo un miglior equilibrio tra qualità visiva e prestazioni.

Death Stranding 2: On the Beach su PC, cosa attende chi non l'ha giocato?

In Death Stranding 2: On the Beach, il protagonista Sam Porter Bridges torna al centro della scena in un nuovo viaggio volto a ricostruire i legami tra le persone dopo il catastrofico evento noto come "Death Stranding". La calamità ha infatti aperto una frattura tra la realtà e la Spiaggia, una dimensione sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Questo scenario fa da sfondo a un'avventura che unisce esplorazione, narrazione e azione. Il sequel amplia e approfondisce le meccaniche del primo capitolo, introducendo nuove dinamiche di combattimento e strumenti innovativi.

I giocatori si troveranno ad affrontare paesaggi post-apocalittici segnati da eventi naturali estremi come terremoti e incendi, elementi che influenzano direttamente l'approccio strategico e la sopravvivenza. Con questa edizione PC, l'opera di Kojima punta a offrire un'esperienza ancora più completa e tecnicamente avanzata.