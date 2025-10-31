Animal Crossing: New Horizons torna in vita con la versione per Switch 2 e nuovi contenuti

Nintendo rilancia Animal Crossing: New Horizons con un upgrade per Switch 2 disponibile dal 15 gennaio 2026, che introduce grafica 4K, co-op a 12 giocatori, mouse e microfono. Laggiornamento gratuito aggiunge il Resort Hotel, nuovi oggetti e funzionalità per abbonati NSO

Nintendo ha ufficialmente annunciato il ritorno di Animal Crossing: New Horizons, con nuovi contenuti e una versione aggiornata in arrivo su Nintendo Switch 2 il 15 gennaio 2026. Il celebre life simulator, che durante la pandemia ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, riceverà un'espansione gratuita e una versione potenziata per la nuova console.

La nuova edizione per Switch 2 sarà venduta a 64,99 dollari, ma chi possiede già il gioco originale potrà effettuare un upgrade a soli 4,99 dollari, mantenendo i propri dati di gioco e accedendo alle nuove funzionalità.

Tra le novità tecniche più rilevanti figurano il supporto 4K in modalità dock a 30 FPS, comandi tramite mouse per scrivere sulla bacheca o creare design personalizzati, e supporto al microfono, utile per comunicare o gridare con i propri abitanti del villaggio. Inoltre, il titolo introdurrà una cooperativa fino a 12 giocatori, offrendo un'esperienza sociale più ampia che mai.

Le novità dell'aggiornamento di Animal Crossing: New Horizon su Switch 2

Oltre al miglioramento tecnico, il gioco riceverà un aggiornamento gratuito che aggiunge una nuova area chiamata Resort Hotel. Qui i giocatori potranno decorare camere per gli ospiti, utilizzare nuovi mobili e abiti, e accogliere visitatori speciali. L'update sarà disponibile anche per la versione originale su Switch, offrendo nuovi spunti creativi ai fan di lunga data.

Gli abbonati a Nintendo Switch Online (NSO) potranno inoltre salvare fino a tre isole diverse, ideali per giocare con gli amici, e accedere a un nuovo servizio di reset per modificare facilmente le proprie ambientazioni. La capacità di archiviazione del gioco aumenta fino a 9.000 oggetti, includendo finalmente alberi, cespugli e fiori.

Come ulteriore bonus, Nintendo ha introdotto oggetti a tema LEGO e la possibilità di utilizzare amiibo di The Legend of Zelda e Splatoon, che permettono di invitare personaggi speciali dotati di oggetti esclusivi. Dopo anni di silenzio, Animal Crossing: New Horizons torna dunque più vivo che mai.