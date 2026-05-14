Ancora tante novità per Crimson Desert: DLC ed espansioni in arrivo

Crimson Desert sarà supportato ancora per molto tempo: il gioco riceverà aggiornamenti costanti e nuovi contenuti, tra DLC ed espansioni, come confermato anche da Pearl Abyss. Ecco i primi dettagli

Crimson Desert è stato uno dei videogiochi di maggior successo della prima parte del 2026, riuscendo a raggiungere importanti risultati commerciali. Pearl Abyss ha intenzione di supportare ancora il gioco e sta lavorando a nuovi contenuti. Nel frattempo, il gioco ha superato quota 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Un supporto a lungo termine

Pearl Abyss garantirà un supporto a lungo termine per Crimson Desert (qui la recensione completa). Di conseguenza, il gioco si prepara a registrare l'arrivo di diversi nuovi contenuti nel corso del prossimo futuro, con espansioni e DLC che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco.

I primi dettagli in merito sono emersi in occasione della presentazione dei risultati finanziari di Pearl Abyss. Il gioco sarà supportato e riceverà "aggiornamenti costanti" con l'arrivo di contenuti scaricabili che porteranno il progetto "a un livello superiore".

Per il momento, però, non sono ancora state diffuse informazioni dettagliate in merito. Il team ha chiarito che i dettagli sul supporto software futuro per Crimson Desert arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane, una volta che i piani saranno definiti.

Nel frattempo, Pearl Abyss ha chiuso un trimestre con ricavi di circa 180 milioni di dollari, raggiungendo un nuovo record per la sua storia e gettando le basi per un'ulteriore crescita futura, grazie alle tante possibilità di monetizzazione che il gioco può garantire, anche considerando le oltre 5 milioni di copie già vendute. Per questo motivo, l'azienda ha tutto l'interesse di sfruttare al massimo l'investimento e garantire ai giocatori di Crimson Desert un'esperienza duratura.