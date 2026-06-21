Ancora tagli nel futuro di XBOX: il caso Zenimax è lo specchio della divisione gaming di Microsoft?

Ancora tagli nel futuro di XBOX: il caso Zenimax è lo specchio della divisione gaming di Microsoft?

La riorganizzazione di XBOX continua e anche in Zenimax potrebbe partire un'ondata di licenziamenti, in modo da tagliare i costi dell'attività, come anticipato da un nuovo rumor di questi giorni

di pubblicata il , alle 17:01 nel canale Videogames
XBOX
 

La riorganizzazione di XBOX continua e anche Zenimax e Bethesda sono coinvolte, con il rischio di nuovi licenziamenti che è stato al centro di alcuni rumor di questa settimana. Il cambio ai vertici dirigenziali è stato solo il primo passo di un programma più articolato che punta a trasformare la divisione gaming, rendendola più produttiva e in grado di generare ricavi tali da giustificare gli investimenti passati.

Il taglio di prezzo del Game Pass e la volontà di chiudere alcuni studi di sviluppo sono solo le prime mosse di un programma più articolato. La trasformazione è in corso e le novità in arrivo potrebbero essere diverse.

Nuovi licenziamenti in arrivo?

Molte delle novità future di XBOX di cui abbiamo parlato in queste settimane si basano su rumor e indiscrezioni e sono ancora in attesa di una conferma ufficiale.

Anche l'ultima notizia segue questo filone. Secondo un nuovo rumor, infatti, sarebbe iniziata un'ondata di licenziamenti in Zenimax che si compone dei seguenti team di sviluppo: Bethesda Game Studios, Zenimax Online Studios, id Software, MachineGames e Arkane Studios.

In questi giorni non sono emerse informazioni più approfondite, ma è chiaro che la situazione di Zenimax è uno specchio della realtà attuale di XBOX, alle prese con un programma di trasformazione che passa per un taglio dei costi e per una nuova strategia.

Sulla questione emergeranno, di certo, ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane. La trasformazione di XBOX continua e le novità, positive o negative, non tarderanno ad arrivare nel corso del prossimo futuro.

I migliori sconti su Amazon oggi

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

349.00 Compra ora
-20%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 79.90 Compra ora
-29%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 67.84 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^