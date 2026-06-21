Ancora tagli nel futuro di XBOX: il caso Zenimax è lo specchio della divisione gaming di Microsoft?

La riorganizzazione di XBOX continua e anche Zenimax e Bethesda sono coinvolte, con il rischio di nuovi licenziamenti che è stato al centro di alcuni rumor di questa settimana. Il cambio ai vertici dirigenziali è stato solo il primo passo di un programma più articolato che punta a trasformare la divisione gaming, rendendola più produttiva e in grado di generare ricavi tali da giustificare gli investimenti passati.

Il taglio di prezzo del Game Pass e la volontà di chiudere alcuni studi di sviluppo sono solo le prime mosse di un programma più articolato. La trasformazione è in corso e le novità in arrivo potrebbero essere diverse.

Nuovi licenziamenti in arrivo?

Molte delle novità future di XBOX di cui abbiamo parlato in queste settimane si basano su rumor e indiscrezioni e sono ancora in attesa di una conferma ufficiale.

Anche l'ultima notizia segue questo filone. Secondo un nuovo rumor, infatti, sarebbe iniziata un'ondata di licenziamenti in Zenimax che si compone dei seguenti team di sviluppo: Bethesda Game Studios, Zenimax Online Studios, id Software, MachineGames e Arkane Studios.

Getting word that layoffs at Zenimax has begun. Heard rumblings recently that the cuts may be much deeper than you expect. Buckle up! — George Broussard (@georgebsocial) June 17, 2026

In questi giorni non sono emerse informazioni più approfondite, ma è chiaro che la situazione di Zenimax è uno specchio della realtà attuale di XBOX, alle prese con un programma di trasformazione che passa per un taglio dei costi e per una nuova strategia.

Sulla questione emergeranno, di certo, ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane. La trasformazione di XBOX continua e le novità, positive o negative, non tarderanno ad arrivare nel corso del prossimo futuro.