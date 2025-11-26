Ancora problemi per FBC: Firebreak, il nuovo aggiornamento è stato rinviato

L'atteso aggiornamento Rogue Protocol per FBC: Firebreak è stato rimandato e anche di diverse settimane. Remedy, infatti, ha confermato che il rilascio del nuovo update è ora programmato per il prossimo anno, nel corso del mese di gennaio 2026.

Per certi versi, si tratta di una buona notizia: l'obiettivo della software house è quello di rendere il nuovo aggiornamento molto più ampio e ricco di contenuti per garantire un'esperienza di gioco completa e soddisfacente.

In attesa di Rogue Protocol, FBC: Firebreak ha registrato un nuovo (piccolo) update che comporta l'introduzione di una novità molto attesa come la chat vocale cross-platform, inizialmente prevista con l'aggiornamento posticipato a gennaio del prossimo anno.

Il motivo del ritardo

La scelta di posticipare Rogue Protocol è legata, sostanzialmente, alla necessità di arricchire il gioco e renderlo più interessante per i giocatori. In particolare, è in arrivo una modalità di gioco completamente nuova che andrà testata e rifinita nei minimi dettagli prima di essere rilasciata.

Tale modalità si chiamerà Endless Shift e spingerà gli operatori a sopravvivere il più a lungo possibile all'interno di un'arena, con ondate progressive di nemici sempre più potenti e pericolosi.

Dopo ogni ondata sarà possibile raccogliere della Corruzione, un'energia che potrà essere utilizzata per sbloccare vari potenziamenti. Quanto ottenuto nella modalità Endless Shift sarà utilizzabile anche nella modalità principale. Ricordiamo che FBC: Firebreak è uscito lo scorso giugno 2025, su PC e console, ma non è riuscito a convincere i giocatori, con risultati commerciali che, per ora, sono stati deludenti.