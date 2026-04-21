Anche PlayStation introduce la verifica dell'età per chat e messaggi online per garantire maggiore sicurezza agli utenti

Sony introdurrà la verifica dell'età obbligatoria su PlayStation Network per accedere a chat e messaggi, puntando a maggiore sicurezza online. Le altre funzionalità resteranno disponibili senza restrizioni. La misura sarà globale, ma senza data ufficiale

Sony ha annunciato una nuova misura destinata a cambiare l'esperienza degli utenti su PlayStation Network: l'introduzione della verifica dell'età obbligatoria per accedere alle funzionalità di comunicazione online, come chat vocale e messaggi tra giocatori. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire ambienti più sicuri e adeguati all'età, soprattutto per i più giovani, senza compromettere la privacy degli utenti.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, questa nuova misura non influenzerà l'accesso alle principali funzionalità della piattaforma. Gli utenti potranno continuare a giocare normalmente, accedere al catalogo di PlayStation Plus, acquistare giochi sullo store e gestire i propri trofei anche senza aver completato la verifica. Tuttavia, tutte le interazioni sociali saranno bloccate fino al completamento del processo.

La decisione riflette una crescente attenzione dell'industria videoludica verso la sicurezza online e la protezione dei minori. Ambienti di gioco sempre più connessi espongono infatti i giocatori a interazioni potenzialmente rischiose, rendendo necessarie misure di controllo più rigorose. Con questa iniziativa, Sony si allinea a un trend globale che mira a rendere le piattaforme digitali più responsabili e regolamentate.

La nuova strategia di Sony per gli utenti PlayStation

Al momento, non è stata ancora comunicata una data ufficiale per l'entrata in vigore della verifica dell'età, ma è stato confermato che la misura sarà applicata a livello globale. Questo significa che tutti gli utenti del PlayStation Network, indipendentemente dal Paese, dovranno adeguarsi alle nuove regole per continuare a utilizzare le funzioni social.

L'annuncio arriva in un periodo particolarmente intenso per PlayStation, tra nuove iniziative e attese per futuri aggiornamenti. Dopo il recente lancio di nuove funzionalità e servizi, cresce l'attenzione anche verso eventi come il prossimo State of Play, ancora non annunciato ufficialmente.

Inoltre, lo studio Insomniac Games ha promesso ulteriori dettagli su Marvel's Wolverine nel corso della primavera, alimentando l'interesse della community. Con questa nuova politica, Sony dimostra di voler rafforzare il controllo sulle interazioni online, cercando un equilibrio tra libertà di comunicazione, sicurezza e tutela degli utenti più vulnerabili.