Anche Life is Strange diventerà una serie: Amazon senza freni nelle trasposizioni dei videogiochi

Amazon porterà Life is Strange su Prime Video con una serie TV guidata da Charlie Covell. La storia riprenderà fedelmente le vicende di Max e Chloe raccontate nel successo del 2015 sviluppato da DontNod e pubblicato da Square Enix

Amazon continua a scommettere sulle trasposizioni dall'industria dei videogiochi: l'azienda ha appena confermato una serie Prime Video ispirata dall'universo di Life is Strange. La serie sarà prodotta da MGM Studios e sarà basata sul successo del 2015 sviluppato da DontNod e pubblicato da Square Enix.

Come riportato da Variety, la trama seguirà fedelmente quella del gioco, il quale racconta le vicende di Max, una studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo dopo aver salvato la vita della sua amica d'infanzia Chloe. Le due, mentre indagano sulla misteriosa scomparsa di una compagna di scuola, si troveranno a fare i conti con i lati oscuri della loro città e con scelte drammatiche destinate a segnare per sempre le loro vite.

Alla guida del progetto ci sarà la sceneggiatrice e attrice britannica Charlie Covell, già nota per The End of the F**ing World* e KAOS, che ricoprirà i ruoli di creatrice, showrunner ed executive producer. Alla produzione partecipano anche Story Kitchen, LuckyChap e Square Enix, a conferma di un'operazione che mira a rispettare l'essenza del videogioco e, al contempo, a raggiungere un nuovo pubblico.

Covell ha dichiarato di essere "un'enorme fan del gioco" e di considerare l'adattamento "un grande onore". Ha sottolineato che l'obiettivo non sarà semplicemente offrire un prodotto di qualità ai fan di lunga data, ma anche rendere accessibile il franchise a un pubblico più vasto che includa chi non è avvezzo al gaming.

L'annuncio si inserisce in una strategia che vede Amazon in prima linea nelle operazioni crossmediali che portano alcune delle saghe più amate dalle piattaforme di gioco al piccolo schermo. Fallout lo scorso anno è stata una vera e propria esplosione di successo, mentre per il futuro sono già in lavorazione una serie dedicata a Tomb Raider, della quale è stata recentemente confermata Sophie Turner nei panni di Lara Croft, e una ispirata all'universo di God of War.