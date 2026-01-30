Amazon Prime Video e Sony annunciano i due attori che, nella serie di God of War, interpreteranno Thor e Odino

Amazon Prime Video e Sony hanno scelto Ólafur Darri Ólafsson come interprete di Thor nella serie TV di God of War. Odino, invece, sarà interpretato da Mandy Patinkin. Il cast continua così a prendere forma

Proseguono i lavori sulla serie TV di God of War, l'ambizioso adattamento targato Amazon Prime Video e Sony ispirato alla celebre saga videoludica di Santa Monica Studio. La notizia più recente riguarda due dei personaggi più attesi dai fan: Thor e Odino.

Thor avrà il volto di Ólafur Darri Ólafsson, attore islandese noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie di successo Severance. Il suo nome circolava già da tempo tra i principali candidati, e ora Amazon e Sony hanno ufficialmente confermato la scelta, rafforzando le aspettative attorno alla produzione.

Mandy Patinkin, invece, interpreterà Odino, il padre degli dèi Aesir, descritto come manipolatore, paranoico e ossessionato dalle profezie, pronto a tutto per impedire il Ragnarök.

Ulteriori dettagli sulla serie TV di Prime Video: dopo aver individuato gli attori di Thor e Odino, cosa ci aspetta?

Nel mondo dei videogiochi, Thor viene introdotto con un breve ma memorabile teaser in God of War (2018), per poi emergere come antagonista principale in God of War Ragnarök. Qui si presenta come un combattente brutale, devastante e temibile, capace di mettere seriamente in difficoltà Kratos anche rispetto agli dei affrontati in precedenza.

La descrizione ufficiale del personaggio nella serie dipinge un Thor profondamente tormentato: un tempo fedele soldato di Asgard e braccio destro di suo padre Odino, ora è un uomo distrutto. Patinkin, invece, vanta una carriera prestigiosa, con ruoli iconici come Inigo Montoya ne La Storia Fantastica e Jason Gideon in Criminal Minds, oltre a Tony e Emmy Award

La serie TV è attualmente in pre-produzione a Vancouver, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore, con il cast principale ancora in fase di completamento. Che cosa ne pensate di queste due scelte? Credete che si tratti di volti adatti ai personaggi? E poi, siete in hype per questa serie? Fatecelo sapere con un commento!