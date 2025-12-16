Amazon meglio degli store digitali: Battlefield 6, FC 26 e F1 25 ora a prezzi più bassi (con codice digitale per PC)

Amazon sorprende stavolta sul fronte videogiochi, e propone alcuni dei titoli più attesi e giocati del momento a prezzi inferiori rispetto agli store digitali ufficiali. Battlefield 6, EA SPORTS FC 26 e F1 25 sono ora disponibili con sconti consistenti, pur trattandosi di versioni del tutto speculari a quelle che normalmente si trovano sugli store digitali.

Nel caso del PC, acquistando su Amazon si riceve un codice digitale da riscattare sulla piattaforma corrispondente. In pratica, è esattamente come comprare direttamente dallo store digitale: si ottiene il gioco istantaneamente ma si paga meno. Nel caso delle versioni console, invece, si riceve il gioco nel tradizionale formato scatolato.

Battlefield 6 Standard Edition è disponibile a 55,99 in versione PC (codice EA App), ma anche su Xbox Series X|S e PS5 allo stesso prezzo. Un costo più basso rispetto a quello normalmente richiesto sugli store ufficiali che rende Amazon una delle opzioni più convenienti per entrare subito nel nuovo capitolo della storica serie FPS. Uno dei titoli multiplayer competitivi più apprezzati dell'ultima stagione, con meccaniche di firing e gameplay largamente apprezzate dagli intenditori del settore.

Scende in modo significativo anche EA SPORTS FC 26. La Standard Edition per PS4 è proposta a 39,99, mentre la versione PC con codice EA App scende addirittura a 27,99, una cifra difficilmente riscontrabile su altri canali digitali.

Ottima occasione anche per gli appassionati di motorsport: F1 25 Standard Edition è disponibile a 39,99 su PS5 e a 29,99 su PC, ancora una volta nel formato con codice per il PC e nel formato scatolato su PS5. Un prezzo decisamente più basso rispetto a quello standard degli store ufficiali.

Considerando che il codice viene consegnato direttamente dopo l'acquisto e che il riscatto avviene sulle piattaforme ufficiali, queste offerte Amazon rappresentano una delle soluzioni più pratiche per acquistare giochi digitali al miglior prezzo possibile, senza rinunce o limitazioni.

Come sempre, trattandosi di prezzi promozionali, la disponibilità potrebbe variare rapidamente. Il consiglio è di approfittarne finché gli sconti restano attivi.