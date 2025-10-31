Amazon ha cancellato il nuovo MMO de Il Signore degli Anelli?

L'ambizioso progetto di Amazon dedicato a Il Signore degli Anelli sembra essere arrivato al capolinea. Dopo una serie di massicci licenziamenti interni che hanno coinvolto circa 14.000 dipendenti a livello aziendale, un ex sviluppatore ha lasciato intendere che l'atteso MMO ambientato nella Terra di Mezzo sia stato ufficialmente cancellato.

La notizia è emersa dopo che Bloomberg ha pubblicato un memo interno firmato da Steven Boom, vicepresidente di Amazon per le divisioni Audio, Twitch e Games, in cui si annunciavano "riduzioni significative di ruoli" e la decisione di fermare "una parte consistente dello sviluppo di giochi AAA first party, in particolare gli MMO".

Sebbene Amazon non abbia ancora specificato quanti dipendenti della divisione gaming siano stati colpiti, il messaggio è chiaro: la compagnia sta ridimensionando drasticamente le sue ambizioni nel settore dei videogiochi.

Il gioco del Signore degli Anelli di Amazon è la vittima dei licenziamenti Amazon

Tra i progetti apparentemente colpiti figurano New World l'MMO lanciato nel 2021 e il nuovo Lord of the Rings Online, annunciato nel 2023 come una produzione next-gen ambientata nell'universo di Tolkien. Secondo un post su LinkedIn di Ashleigh Amrine, ex senior gameplay engineer di Amazon Games, il destino del gioco è ormai segnato. "Questa mattina sono stata coinvolta nei licenziamenti di Amazon Games", ha scritto, "insieme ai miei incredibilmente talentuosi colleghi di New World e del nostro neonato gioco su Il Signore degli Anelli (vi sarebbe piaciuto tantissimo)".

Se confermata, la cancellazione segnerebbe il secondo tentativo fallito di Amazon di sviluppare un MMO ispirato alla saga di Tolkien. Il primo progetto, annunciato nel 2019, venne abbandonato dopo una disputa contrattuale con Tencent, partner di sviluppo cinese.

Nel frattempo, il futuro di New World rimane incerto: Amazon ha dichiarato che il gioco non riceverà più aggiornamenti, ma resterà giocabile almeno fino al 2026. I server rimarranno attivi per i prossimi mesi e la società promette di avvisare con almeno sei mesi di anticipo prima di qualsiasi modifica che possa compromettere la disponibilità del titolo.